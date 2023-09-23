Harry Kane calla bocas a sus retractores en Alemania

El delantero inglés Harry Kane marcó tres goles e hizo dos asistencias ante un rival que en ningún momento logró ofrecer resistencia digna de mención.

Bayern Munich realizó una goleada histórica ante Bochum de 7-0 en partido correspondiente a la jornada 5 de la Bundesliga.

El actual campeón de la Bundesliga sacó provecho desde el inició de los espacios que le brindó el Bochum que había salido al campo con un planteamiento atrevido, tratando de presionar muy alto, que muy pronto mostró ser un planteamiento suicida.

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En el minuto 4, Choupo Moting no perdonó. Leroy Sané abrió juego para Coman, que centró raso para que Choupo Moting definiera a placer, desde corta distancia y a puerta vacía.

Harry Kane aumentó la cuenta en el minuto 12 con un remate de pierna derecha después aprovechando un rebote tras una incursión de Davies al área.

El tercer gol fue marcado de cabeza por Mathjis de Light en un saque de esquina en el 29.

Harry Kane con tres goles y dos asistencias ante Bochum

El técnico de Bochum realizó cambios para contrarrestar el ataque del Bayern pero al poco tiempo se produjo el cuarto gol del Munich en el 38. Kane tomó la pelota en la mitad de la cancha y le metió un gran pase a Sané que, tras colarse entre los centrales, definió del área.

El Bochum había pasado a un modo en que tan sólo intentaba evitar daños peores y se replegó en la segunda parte pero encajó el quinto pronto en un penalti convertido por Kane en el 54.

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El partido se hizo más tranquilo pero en el aire había siempre la sensación de que el Bayern Munich podría marcar algún gol más y Kane completó la fiesta. Primero, en el 81 con un pase a Mathys Tel para el sexto y luego con el tercero en su cuenta personal y el séptimo del campeón alemán a centro de Noussir Mazraoui en el minuto 88.