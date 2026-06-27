Harry Kane logró ante Panamá lo que nadie pudo con Inglaterra en la historia de los Mundiales

Harry Kane volvió a escribir una página importante con la Selección de Inglaterra. El delantero marcó ante Panamá, en el cierre de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y alcanzó una cifra que ningún futbolista inglés había conseguido en la historia de la Copa del Mundo.

Con su gol frente al conjunto panameño, Kane llegó a 11 tantos mundialistas y superó a Gary Lineker, quien durante décadas se mantuvo como el máximo goleador de Inglaterra en esta competencia con 10 anotaciones.

La marca no es menor. Lineker había construido su registro entre México 1986 e Italia 1990, dos torneos en los que se consolidó como una de las grandes figuras del futbol inglés. Kane, en cambio, alcanzó y rebasó esa barrera entre Rusia 2018, Qatar 2022 y Copa Mundial de la FIFA 2026™.

|Instagram: Harry Kane

El récord que Harry Kane rompió con Inglaterra

Harry Kane llegó al partido contra Panamá igualado con Gary Lineker en la cima histórica de Inglaterra en Copas del Mundo. Días antes, England Football había informado que el capitán inglés había alcanzado los 10 goles mundialistas tras su doblete ante Croacia en el debut de Inglaterra en el torneo.

Ese registro lo dejó a un solo gol de quedarse en solitario con el récord. El momento llegó ante Panamá, cuando Kane convirtió de cabeza el tanto que lo llevó a 11 goles en Mundiales y lo colocó por encima de todos los jugadores ingleses que pasaron por la competencia.

TE PUEDE INTERESAR:



La tabla histórica de Inglaterra en Mundiales queda encabezada por Kane, seguido por Lineker con 10 goles. Más atrás aparecen Geoff Hurst con cinco, y Bobby Charlton, Michael Owen y Marcus Rashford con cuatro.

¡Inglaterra anota el segundo!



Harry Kane remata el centro de Jude para convertirlo en gol y aumentar la ventaja pic.twitter.com/qdCK1Jswex — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 27, 2026

Harry Kane ya era el máximo goleador histórico de Inglaterra

El récord mundialista se suma a otro dato que ya explicaba la dimensión de Kane dentro de la Selección de Inglaterra. El delantero también es el máximo goleador histórico del combinado inglés en todas las competencias, por encima de Wayne Rooney, Bobby Charlton y Gary Lineker.

Esa condición refuerza su lugar como uno de los nombres más importantes en la historia del futbol inglés. Kane no solo lidera la tabla general de goles de su selección, sino que ahora también encabeza la lista más pesada: la de anotadores ingleses en Copas del Mundo.

Cuántos goles tiene Harry Kane en Mundiales

Con el gol ante Panamá, Harry Kane llegó a 11 goles en Copas del Mundo. Su primera gran aparición fue en Rusia 2018, torneo en el que ganó la Bota de Oro como máximo goleador. Después volvió a marcar en Qatar 2022 y continuó su cuenta en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El dato también lo mete en una conversación más amplia. Antes del partido contra Panamá, Kane aparecía entre los futbolistas con 10 goles en la lista histórica de máximos anotadores mundialistas, junto a nombres como Gary Lineker, Gabriel Batistuta, Thomas Müller y Teófilo Cubillas.

Ahora, con 11, el capitán inglés da un salto más en una tabla reservada para los grandes goleadores de la historia de los Mundiales.