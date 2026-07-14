¿Hay juegos HOY del Mundial 2026? Lo que dice el calendario sobre el martes 14 de julio
Aparta estas fechas y horarios en tu agenda porque no podrás perderte las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está próxima a llegar a su fin y con ello suele haber confusiones sobre los días en los que habrá partidos, pero para nuestra buena suerte HOY 14 de julio si habrá actividad mundialista, Francia y España disputan en punto de las 13:00 horas las semifinales del Mundial 2026 y el enfrentamiento entre Lamine Yamal y Kylian Mbappé. Por otra parte, el partido entre Inglaterra y Argentina está programado para jugarse el 15 de julio en punto de las 13:00 horas.
¿Cómo llegaron los semifinalistas?
Francia, España, Inglaterra y Argentina lograron imponer su peso histórico para meterse entre los cuatro mejores del planeta tras series electrizantes
- El poderío galo: Francia despachó a Marruecos 2-0 con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Démbelé
- La resiliencia española: En un cruce táctico y físico frente a Bélgica, los dirigidos por Luis de la Fuente consiguieron un 2-1 agónico sobre el final, demostrando que su estilo de juego está listo para instancias definitivas.
- El épico inglés: En un duelo que se extendió hasta los tiempos extra, Inglaterra logró remontar ante una valiente Noruega, gracias a la brillantez de un Bellingham que fue determinante para el 2-1 final.
- La jerarquía albiceleste: Argentina tuvo que sudar la gota gorda contra una Suiza que se plantó muy bien, pero finalmente el talento y la profundidad de banca argentina destrabaron el partido en la prórroga, sentenciando un 3-1 a su favor.
Solo quedan 4 partidos de la presente Copa del Mundo, y a esta instancia llegaron las selecciones que mejor han desplegado su futbol.
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