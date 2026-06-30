¿Hay juego HOY en el estadio Ciudad de México, antes Azteca? Esto dice el calendario de partidos en México

Con el avance de la Copa Mundial de la FIFA 2026 hacia su etapa de eliminación directa, una de las dudas más buscadas por los aficionados mexicanos es clara: ¿hoy hay partido en el estadio Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca?

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La respuesta es sí. Este martes 30 de junio, el inmueble más emblemático del futbol mexicano volverá a abrir sus puertas para recibir uno de los partidos más esperados del torneo: México vs Ecuador, correspondiente a los dieciseisavos de final.

El estadio capitalino ya ha sido protagonista de varios momentos importantes en esta Copa del Mundo. Ahí se disputó el partido inaugural entre México y Sudáfrica, además del duelo de fase de grupos ante República Checa. Ahora, el recinto volverá a ser escenario de un choque de altísima tensión, con el boleto a octavos de final en juego.

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El estadio Ciudad de México todavía tendrá más partidos

El calendario oficial del torneo indica que el estadio de la capital todavía no termina su participación como sede. Después del duelo entre México y Ecuador, aún queda programado otro partido de octavos de final el 5 de julio, que marcará el cierre del inmueble dentro del certamen.

Eso significa que los aficionados todavía tendrán una oportunidad más de vivir el ambiente mundialista en la capital del país.

Con capacidad para más de 80 mil personas, el estadio Ciudad de México se ha consolidado como una de las sedes más importantes del torneo, no solo por su historia, sino también por el peso simbólico que tiene en el futbol mundial.

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México busca regalar otra noche histórica

La expectativa para esta noche es enorme. México llega invicto, con nueve puntos de nueve posibles y sin haber recibido gol, mientras que Ecuador arriba motivado tras eliminar a Alemania en fase de grupos.

La combinación de localía, altura y apoyo de la afición podría jugar un papel clave.

¿Dónde ver EN VIVO el México vs Ecuador?

El partido entre México y Ecuador, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, se disputará este martes 30 de junio en el estadio Ciudad de México.

La pelota comenzará a rodar a las 7:00 PM, tiempo del centro de México, aunque la transmisión de TV Azteca arrancará desde las 6:30 PM con toda la previa, análisis y la mejor cobertura alrededor del partido.

