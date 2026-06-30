La HORA EXACTA para ver el México vs Ecuador, partido de 16avos de final del Mundial 2026

Llegó la hora de la verdad para la Selección Mexicana. Después de una fase de grupos impecable, el equipo de Javier Aguirre afrontará este martes su compromiso más exigente hasta ahora en la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando se mida ante Ecuador por un boleto a los octavos de final.

El equipo Azteca no solo avanzó como líder del Grupo A, sino que lo hizo con autoridad absoluta: tres victorias en tres partidos, nueve puntos de nueve posibles y sin recibir un solo gol. Ese equilibrio entre solidez defensiva y contundencia ofensiva ha convertido a México en uno de los equipos que mejor sensaciones dejó en la primera ronda.

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Además, jugar en la Ciudad de México representa un factor extra. La localía, la altura y el apoyo de la afición pueden inclinar la balanza en un duelo que promete muchísima intensidad.

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México llega sólido, pero Ecuador viene inspirado

Aunque México ha sido muy consistente, enfrente tendrá a un rival que llega con la confianza por las nubes. Ecuador estuvo cerca de quedar eliminado, pero en la última jornada protagonizó una de las grandes sorpresas del torneo al derrotar a Alemania, resultado que le dio el pase como uno de los mejores terceros lugares.

Ese triunfo cambió por completo la narrativa del equipo dirigido por Sebastián Beccacece. Futbolistas como Moisés Caicedo, Pedro Vite y Gonzalo Plata elevaron su nivel justo en el momento clave.

Por parte de México, todo apunta al regreso de varios titulares que fueron dosificados en el último encuentro. Nombres como Johan Vásquez, Erik Lira, Israel Reyes y Raúl Jiménez podrían volver al once inicial para enfrentar el partido más importante hasta ahora.

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¿A qué hora y dónde ver México vs Ecuador EN VIVO?

El encuentro se disputará este martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Fecha: Martes 30 de junio

Hora: 7:00 PM (tiempo del centro de México)

Sede: Ciudad de México

Podrás ver el partido TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS por TV Azteca Deportes, con transmisión especial a partir de las 6:30 PM, tiempo del centro de México.