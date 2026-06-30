Juegos del Mundial 2026 que se disputarán HOY martes 30 de junio

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 continúan este martes 30 de junio con una jornada cargada de emociones y partidos que prometen muchísimo. Tres selecciones buscarán sellar su pase a octavos de final, incluyendo a México, que afrontará una de sus pruebas más importantes del torneo ante Ecuador.

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La actividad arrancará con Costa de Marfil vs Noruega, un cruce que luce más parejo de lo que muchos imaginan. Los africanos llegan impulsados tras sorprender en la fase de grupos con una victoria clave sobre Alemania, mientras que Noruega ha demostrado enorme poder ofensivo de la mano de Erling Haaland, quien ha sido uno de los delanteros más peligrosos del certamen.

Más tarde llegará otro choque de alto calibre: Francia vs Suecia. Los franceses siguen siendo uno de los grandes favoritos al título gracias al espectacular nivel de Kylian Mbappé, quien ha sido determinante en ataque. Del otro lado, Suecia ha mostrado orden y mucha disciplina táctica, por lo que intentará complicarle la noche a una de las potencias europeas.

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México se juega el pase ante Ecuador

Sin duda, el partido que roba reflectores en México será el duelo entre el combinado Azteca y Ecuador, un encuentro de máxima tensión en el que no hay margen de error.

México llega como uno de los equipos que mejor sensación dejó en la fase de grupos, tras avanzar como líder e invicto. El equipo de Javier Aguirre ha encontrado equilibrio defensivo y contundencia ofensiva, con nombres como Julián Quiñones y Erik Lira elevando su nivel en el momento más importante.

Ecuador, por su parte, llega motivado después de protagonizar una de las grandes sorpresas del torneo al derrotar a Alemania. Con futbolistas como Moisés Caicedo y Pedro Vite, los sudamericanos saben que tienen herramientas para competir.

Crédito: Mexsport

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Horarios de los partidos de HOY

Costa de Marfil vs Noruega — 11:00 AM

Francia vs Suecia — 3:00 PM

México vs Ecuador — 7:00 PM

Horarios según el tiempo del centro de México.

¿Dónde ver México vs Ecuador EN VIVO?

El partido entre México y Ecuador podrás verlo TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS por TV Azteca Deportes, con transmisión a partir de las 6:30 PM. Azteca 7, Azteca Deportes Network y las plataformas digitales de Azteca Deportes, traen para ti este partidazo desde la Ciudad de México.