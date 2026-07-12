Fue leyenda de la MLB, pero también culpado de perder intencionalmente

La MLB cuenta con un sinfín de leyendas que han hecho de este deporte uno de los más espectaculares y conocidos a nivel mundial; sin embargo, también cuenta con personajes que mancharon su credibilidad al grado de pensar que existen resultados que se dieron gracias a un “acuerdo previo”.

Posiblemente, el caso más conocido tiene como protagonista a Joe Jackson, jugador que fue considerado uno de los más importantes de la MLB pero que, sin embargo, está totalmente ligado a una acusación que implicaba dejarse ganar en uno de los partidos. Esta es la historia.

¿Joe Jackson, figura de la MLB, se dejó ganar en uno de sus partidos?

Todo ocurrió hace más de un siglo, más precisamente en el año 1921. Aquí, la MLB tomó la decisión de suspender a Joe Jackson, junto a siete de sus compañeros, de cualquier actividad relacionada con el beisbol dentro de su equipo, los Chicago White Sox, durante un largo periodo de tiempo.

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"Joe Jackson Number" - Baseball Magazine (March 1916) Classic cover featuring the legendary "Shoeless Joe" Jackson! ⚾️ #MLB #History pic.twitter.com/bRUZjKFncS — Baseball by BSmile (@BSmile) March 30, 2024

Joe fue acusado de dejarse ganar de forma internacional en la Serie Mundial del año 1919 ante los Reds de Cincinnati. Se sabe, además, que esta situación se habría dado a cambio de recibir dinero de parte de los apostadores, en un caso que es conocido como los Black Sox.

Esta situación hizo que el veto se mantuviera durante décadas, mismo que se levantó luego de su muerte en 2018. A pesar de ello, este es considerado uno de los momentos más turbios en la historia de la MLB y la relación que tiene con las apuestas, un hecho que no se olvida hasta ahora.

¿Qué números registró Joe Jackson en la MLB?

Joe Jackson fue considerado uno de los bateadores más importantes en la historia de la MLB; de hecho, Babe Ruth, otro histórico de este deporte, afirmó que perfeccionó su técnica de bateo luego de estudiar lo que Joe Jackson hacía en el pasado al momento de recibir la bola.