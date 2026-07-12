NFL: Estos son los 4 problemas más grandes que Antonio Brown ha tenido con la ley

Una de las razones por las cuales Antonio Brown nunca pudo brillar dentro de la máxima categoría del futbol americano deriva de las constantes polémicas que vivió fuera de la NFL, motivo por el cual es preciso que conozcas las más importantes que ha tenido en los últimos años.

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Pese a contar con un nivel realmente importante en su faceta dentro del emparrillado, la realidad es que Antonio Brown nunca pudo destacar como se hubiese esperado y esto deriva, principalmente, de los problemas que tuvo y que le impidieron ser un elemento fundamental en la NFL.

NFL: ¿Cuáles son las polémicas más grandes en la historia de Antonio Brown?

En octubre del 2018, Antonio Brown se volvió tendencia en las redes sociales luego de haber sido demandado por haber arrojado desesperadamente los muebles desde el balcón de su hogar, un hecho que casi le cuesta la vida a un menor de edad.

se volvió tendencia en las redes sociales luego de haber sido demandado por haber arrojado desesperadamente los muebles desde el balcón de su hogar, un hecho que casi le cuesta la vida a un menor de edad. Meses después, en enero del 2019, la figura de la NFL enfrentó acusaciones de conflictos domésticos con la madre de uno de sus hijos en Estados Unidos, más precisamente en Hollywood, Florida.

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En septiembre del 2019 Antonio Brown fue demandado por presunta agresión sexual presentada en Florida por Britney Taylor, quien afirmó que el jugador la besó sin su consentimiento mientras lo ayudaba a entrenar para la temporada 2018 de la NF.

fue demandado por presunta agresión sexual presentada en Florida por Britney Taylor, quien afirmó que el jugador la besó sin su consentimiento mientras lo ayudaba a entrenar para la temporada 2018 de la NF. Finalmente, en mayo del 2024, Antonio Brown se declaró oficialmente en bancarrota en un tribunal federal de Florida luego de confirmarse que debía tres millones de dólares a ocho acreedores diferentes.

¿Qué jugadores de la NFL han tenido conflictos extracancha?

Así como Antonio Brown, son muchos los jugadores de la NFL que han tenido que superar conflictos fuera del emparrillado en el pasado reciente. Entre estos destacan atletas como Deshaun Watson y Ray Rice, quienes se relacionaron con actividades de acoso y violencia, respectivamente.