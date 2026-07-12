Karim López, la nueva estrella mexicana de la NBA; así nació su amistad con Carin León

En los últimos días se confirmó que Karim López, jugador mexicano, formaría parte de la siguiente temporada de la NBA luego de la participación que tuvo con el último Draft, motivo por el cual no está de más conocer cómo inició la relación de amistad que tiene con Carin León.

Señalan a ex-estrella de la NBA por escándalo de apuestas ilegales

Para dar un poco de contexto, vale decir que Karim López es una de las joyas más grandes que México tiene de cara a la siguiente temporada de la NBA. Carin León, por su parte, se ha convertido en uno de los cantantes más famosos al interior del país gracias a su característico estilo para cantar.

¿Cómo comenzó la amistad entre Carin León y Karim López, figura de la NBA?

Lo primero a tener en cuenta es que su vínculo inicia desde el hecho de que ambos comparte raíces en Hermosillo Sonora, un origen que los ha ayudado a estar juntos en todo momento y que se consolidó en Nueva York, más precisamente en el último Draft correspondiente a la NFL.

Te puede interesar: Vale más de 100 millones, pero perdió dos finales en CU en un año

Te puede interesar: Cruz Azul buscará su título 28; ¿cuándo, dónde y contra quién?

Ambos, además, han tenido la oportunidad de llevar el nombre de su ciudad a través de distintos escenarios en el mundo del deporte y la música, por lo que comparten una identidad muy marcada misma que se refleja en todos los lugares en los que se presentan, lo cual ha reforzado aún más su amistad.

Finalmente, la admiración mutua y el hecho de compartir lugares en el norte del país ha hecho que la amistad entre el cantante y el hoy jugador de la NBA crezca de manera importante en los últimos años, por lo que Carin espera que Karim se consolide dentro de la máxima categoría del baloncesto profesional.

¿En qué equipo jugará Karim López?

El Draft 2026 de la NBA trajo consigo la selección de Karim López a los Grizzlies Memphis, equipo al que defenderá en la siguiente temporada. El mexicano fue seleccionado en la posición 21 y posteriormente transferido a este equipo, motivo por el cual hizo historia al ser el primer mexicano elegido en la ronda inicial.