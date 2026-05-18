¿Hay paternidad? Así está el historial entre Cruz Azul y Pumas UNAM en finales

Pumas UNAM le ganó a Pachuca y se clasificó a la Gran Final del Clausura 2026, donde ya esperaba Cruz Azul luego de vencer a Chivas de Guadalajara. En ese marco, ahora sí uno de los dos equipos capitalinos tendrá paternidad ante el otro en el historial.

Resulta que Cruz Azul y Pumas —que acaba de superar a Chivas en algo increíble— se han enfrentado en dos ocasiones en finales de la Liga BBVA MX y hay una victoria por lado. Es decir, el que gane la del Clausura 2026 será “el padre” del otro. Contando todas las fases de Liguilla, hay una superioridad de la UNAM.

Las dos finales de la Liga BBVA MX que disputaron Pumas y Cruz Azul

Hay dos antecedentes de finales entre Cruz Azul y Pumas UNAM, con resultado de una para cada uno. La primera de ellas fue en la temporada 1978-79, en la que el equipo celeste se proclamó campeón con un resultado global de 2-0. Los goles del encuentro los marcaron Carlos Jara Saguier y Horacio López Salgado. Eso significó el bicampeonato de la Máquina.

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Dos años después, en la temporada 1980-81, Pumas derrotó a Cruz Azul con un marcador global de 4-2. La ida fue 1-0 para los celestes, con gol de Adrián Camacho Solis. La revancha fue 4-1 para la UNAM con goles de Hugo Sánchez, Ricardo Ferretti, Manuel Manzo y Enrique López Zarza para el local y Rafael Toribio para la visita.

|MEXSPORT

Todas las veces que Cruz Azul y Pumas UNAM se enfrentaron en la Liguilla de la Liga MX

De las 10 veces que Pumas y Cruz Azul se enfrentaron, hubo 6 victorias para los auriazules y 4 triunfos para los celestes en Liguilla.