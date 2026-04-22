Helinho sigue recibiendo comentarios racistas y esta fue la acción que tomó Toluca

Así como se habla de la carrera por el millón de dólares entre Chivas y Toluca, hoy día la institución escarlata está mucho más centrada en cerrar bien el Clausura 2026 pero también en atender las necesidades de Helinho, su futbolista que viene de denunciar insultos racistas tras el partido ante Club América.

Resulta que tanto la institución como los aficionados de Toluca tomaron acciones luego de que Helinho —que fue sancionado por la Liga BBVA MX— siga recibiendo racismo en las redes sociales. Además del comunicado, el club aseguró que se alineó con la Comisión de Género y Diversidad. En tanto, la afición planea un minuto de abucheos en el próximo partido.

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Toluca hizo oficial lo que hará tras los insultos racistas que sigue recibiendo Helinho

En el mismo comunicado, Toluca hizo oficial que se alineó con la Comisión de Género y Diversidad de la Federación Mexicana de Futbol, con el fin de solicitar una investigación sobre su protocolo para definir las responsabilidades conforme a la norma del Protocolo Modelo para Prevenir y Sancionar las formas de Discriminación.

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Los aficionados de Toluca también tomarán cartas en el asunto sobre el racismo que recibe Helinho

Según compartieron diferentes cuentas que apoyan a los Diablos Rojos, tomarán la acción de abuchear en el N10 en contra del racismo, luego de que suene el himno de la Liga MX en el partido entre Toluca y León, válido por la Jornada 17 del Clausura 2026. “Comparte esta story y corre la voz. Unidos En contra del racismo”, expresaron en las redes sociales.

Caso Helinho: El enérgico comunicado de Toluca contra el racismo

“En el Deportivo Toluca Futbol Club condenamos de manera enérgica y categórica los actos e insultos racistas dirigidos contra nuestro jugador Helio Nunes ‘Helinho’ tras su expulsión en el partido contra el Club América el pasado sábado 18 de abril. Helinho y su familia han sido víctimas de acoso, insultos y ataques racistas, no solo aquel día en el estadio, sino durante los días posteriores a través de medios sociales”, reza el comunicado.

Tu gente nunca te dejará solo, estamos contigo “Heli” 👹❤️ pic.twitter.com/DGGvqUJQdV — Toluca FC (@TolucaFC) April 21, 2026

Además, agrega: “Este tipo de hechos son absolutamente inadmisibles y no tienen cabida en el futbol ni en nuestra sociedad. Como institución, nos solidarizamos plenamente con nuestro jugador y reafirmamos nuestro rechazo absoluto a cualquier forma de violencia o discriminación. Estos actos son cobardes y no los vamos a tolerar”.

“Al racismo le decimos, con toda firmeza: ‘¡ya basta!’. Helinho, no estás solo. Todo el equipo, la directiva y nuestra afición estamos contigo”, finaliza.

