Sacude el vestidor: Las duras palabras de Henry Martín después de perder el Clásico Nacional

Henry Martín, capitán del América, reunió a sus compañeros en el centro de la cancha después de la derrota de 1-0 en el Clásico Nacional frente a las Chivas de Guadalajara donde les dirigió duras palabras.

Aunque no se escuchó lo que les dijo, las expresiones corporales de los jugadores reflejaron la dureza del discurso. Minutos después, el delantero habló con la prensa y compartió sus impresiones sobre lo ocurrido.

¿Cuáles fueron las palabras de Henry Martín después del Clásico Nacional?

Henry Martín, que está tomando ritmo luego de una larga recuperación por lesión, admitió que la derrota fue dolorosa y que el equipo quedó a deber en un partido de tanta relevancia. “Hoy nos avergonzamos, sí, pero tenemos que darle vuelta. América suele reaccionar mejor después de este tipo de golpes. No lo queremos, pero sirve como una bofetada para levantarnos”, señaló con firmeza. El delantero adjuntó que el Clásico no se jugó como debía y que la responsabilidad recae en todo el plantel.

El histórico jugador azulcrema insistió en que el grupo tiene potencial para ofrecer mucho más, pero que primero deben encontrar su mejor versión individual para que lo colectivo se fortalezca. “Este equipo tiene mucho para dar. Las nuevas incorporaciones van a ayudar, pero hoy no estuvimos a la altura, eso quedó claro en el marcador. Mañana toca pasar la página y enfocarnos en lo que viene”, afirmó.

Henry también destacó que el trabajo diario será clave para recuperar la confianza y el nivel competitivo. “Nos hacemos responsables, no podemos permitir que estas situaciones se repitan. Se habló fuerte porque no puede volver a pasar. Nos duele, pero hay que darle vuelta”, agregó.

Con partidos aún por disputar en ambos torneos, el delantero y líder del vestidor dejó claro que la derrota no define la temporada. “Queda mucho por delante. Tenemos que reaccionar y demostrar que este grupo está para competir. Lo de hoy fue un tropiezo, pero América siempre se levanta”, finalizó.

La imagen de Henry Martín reuniendo a sus compañeros en el centro del campo simbolizó el compromiso de un capitán que no rehúye a la responsabilidad. Aunque el Clásico se perdió, el mensaje fue claro: el América debe levantarse y demostrar que está preparado para enfrentar los retos que restan en la campaña.

¿Cuál es el siguiente partido del América en el Clausura 2026?

Las Águilas viaja a Puebla para enfrentar a la Franja en el Estadio Cuauhtémoc en el próximo Viernes Botanero del 20 de febrero a las 21:00 horas que podrás ver en VIVO y GRATIS a través de Azteca Deportes.

Al momento, América se encuentra en el décimo puesto de la tabla con 8 puntos fuera de los puestos de Liguilla y ha 10 puntos del líder Guadalajara.

