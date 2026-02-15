Partidos de HOY domingo 15 de febrero en la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Este domingo 15 de febrero culmina la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX con dos encuentros donde destaca el partido entre rivales de una de las semifinales del campeonato anterior, la Máquina de Cruz Azul y Tigres.

Cruz Azul vs Tigres - Estadio Cuauhtémoc - 16:30 horas

Uno de los encuentros más emocionantes de esta jornada ya que estos equipos se posicionan entre los mejores cinco del Clausura 2026 y el que salga vencedor se quedará como sublíder general.

Cruz Azul consiguió recuperarse tras iniciar el Clausura 2026 con una derrota ante León por marcador de 2-1. Esa es su única caída tras cinco jornadas disputadas en el certamen (G3, E1, P1) y la única en las siete actuaciones en todas las competiciones en este año (G5, E1, P1). El conjunto cementero empató ante el campeón Toluca el fin de semana pasado por marcador de 1-1, y a mitad de semana consiguió su boleto a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf ante Vancouver FC por marcador global de 8-0, lo que sin duda será motivación extra para este partido ante un rival que también se ha mostrado fortaleza.

Tigres, al igual que su rival en turno, ha salido victorioso en tres de sus cinco compromisos de este torneo (G3, E1, P1) y es parte del Top 5 de la tabla general. Así mismo, también registra únicamente un descalabro en siete duelos en todas las competiciones en el presente año (G4, E2, P1). El fin de semana pasado se impuso por goleada de 5-1 a Santos Laguna en la liga como local, y tratará de replicar la fórmula ahora de visita ante un rival más fortalecido. Hasta el momento, el cuadro regiomontano es uno de los invictos de visita en el torneo.

Santos Laguna vs Mazatlán - Estadio Corona - 17:00 horas

Santos Laguna ha logrado solo un punto de 15 posibles en las primeras cinco jornadas (E1, P4) y viene de dos derrotas consecutivas tras perder ante Pumas (4-0) y Tigres (5-1) en sus últimos dos partidos. Los problemas defensivos han sido el gran talón de Aquiles del equipo lagunero hasta ahora, ya que ningún equipo ha aceptado más goles en contra que los 17 que ha recibido el conjunto de la Comarca.

Esto se debe a que Mazatlán tiene la segunda peor defensa de la competición, con 12 goles en contra hasta ahora, pero, a pesar de que su registro defensivo es mejor que el de Santos Laguna, se ubica por debajo suyo en la tabla de posiciones. Mazatlán es el único equipo que todavía no ha sumado puntos en lo que va del Clausura 2026 y está igualado como el equipo con el peor ataque, ya que ha anotado solo cuatro goles.

