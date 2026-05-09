Henry Martín arremete contra Pumas previo al partido de vuelta de los Cuartos de Final: esto dijo el capitán del América

Henry Martín salió a conferencia de prensa previo al partido de vuelta de los Cuartos de Final contra Pumas, que será transmitido por Azteca Deportes en el Día de las Madres. Lo que encendió la serie fueron sus declaraciones, ya que arremetió contra la UNAM por interponer una queja que le pudo costar a América perder en la mesa y no en la cancha.

El capitán de las Águilas habló acerca de la postura del conjunto universitario, que denunció a los de Coapa por cometer una supuesta alineación indebida en el momento en el que Sebastián Cáceres sufrió una conmoción tras recibir un golpe en el pómulo, hecho que generó un sinfín de meses en las redes sociales por su apariencia.

El capitán expresó su sentir acerca de la queja de Pumas por supuesta alineación indebida.|Club América

“Sorprende que metas una queja por eso e intentes ganar el partido por medios extraños. No lo compartimos definitivamente porque nosotros jugamos y nos matamos en la cancha para obtener un resultado. Esperamos que el partido de vuelta sea lo más fino posible de ambas partes, tanto adentro como fuera de la cancha y, por supuesto, en la cuestión arbitral”, mencionó el yucateco.

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¿Qué pasó en el partido de ida entre América y Pumas?

América y Pumas dieron un partidazo en la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 al empatar a 3 goles y dejar todo para el encuentro de vuelta. Fue cuando la UNAM llevaba la ventaja de 2 goles cuando se cometió la supuesta alineación indebida de las Águilas.

La queja de la UNAM fue que Miguel Vázquez ya había salido del campo, cuando un integrante del cuerpo técnico lo empujó de nueva cuenta adentro de la cancha, para así no quemar el cambio ante la baja de Sebastián Cáceres.

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Por lo anterior, el conjunto universitario ingresó una queja que, de haber sido aceptada, perjudicaría al conjunto de Coapa al dejarlo eliminado en la mesa. No obstante, el club fue acreedor de una multa económica de más de 351 mil pesos.

El partido de vuelta entre Pumas y América se disputará este domingo 10 de mayo a las 7 de la tarde en el Estadio Olímpico Universitario, mejor conocido como CU. Dicho duelo será transmitido por Azteca Deportes.