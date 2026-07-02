Mientras Henry Martín gana 60 millones, este es el salario que tendría Borja Iglesias en Club América

Henry Martín sigue siendo uno de los jugadores mejor pagados del Club América. El delantero mexicano mantiene un salario cercano a los 60 millones de pesos por temporada, cifra que lo coloca entre los futbolistas con mejores ingresos de la Liga BBVA MX. Automáticamente surge la comparación con Borja Iglesias, el español que suena para las Águilas.

El América analiza opciones para fortalecer la ofensiva y Borja Iglesias apareció como posibilidad para que América arme un 11 de lujo. Según reportes recientes, la directiva azulcrema ya habría tenido primeros contactos para conocer la situación del atacante español. Actualmente, el futbolista del Celta percibe 2.9 millones de euros por temporada, cifra que equivale a unos 58 millones de pesos mexicanos.

|Instagram Henry Martin / @henrymartinm

¿Cuánto gana Borja Iglesias en el Celta de Vigo, España?

De acuerdo con información de Capology, Borja Iglesias también puede elevar sus ingresos hasta los 3.6 millones de euros gracias a bonos y premios garantizados. Esto llevaría sus ganancias hasta cerca de 72 millones de pesos mexicanos. En caso de llegar al América, estaría entre los jugadores con salario más alto del plantel.

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La diferencia entre el sueldo fijo de Henry Martín y Borja Iglesias es mínima. El capitán azulcrema supera por alrededor de 2 millones de pesos al delantero español. Sin embargo, contando bonos, el atacante del Celta podría quedar por encima del mexicano en ingresos totales durante la temporada.

Borja Iglesias sustituirá a Lamine Yamal en la Selección de España, ya que el jugador de Barcelona está lesionado|@borjaiglesias9

El contrato de Borja Iglesias con el Celta

Borja Iglesias mantiene contrato con el Celta hasta junio de 2027, con opción a una temporada adicional. Reportes desde España indican que el América pretende realizar un fichaje mediático en este mercado y el delantero aparece entre las alternativas. La operación todavía se encuentra en etapa inicial.

Actualmente, Borja Iglesias también está concentrado con la Selección de España mientras disputa la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El atacante espera sumar minutos en el torneo donde por ahora no ha jugado. Su futuro parece estar en el futbol mexicano, precisamente en el Nido de Coapa.

Los números de Henry Martín en la temporada 2025-26

Según los datos aportados por BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, estos han sido los números de Henry Martín en el Club América en la pasada temporada:

Partidos jugados: 13

Encuentros como titular: 4

Goles convertidos: 1

Asistencias aportadas: 1

Los números de Borja Iglesias en la temporada 2025-26

En tanto, jugando para el Celta de Vigo, estas fueron las estadísticas de Borja Iglesias en la última temporada: