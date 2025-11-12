Henry Martín lidera un ranking que será fundamental en Club América para la Liguilla del Apertura 2025

Henry Martin apenas tuvo participación en este Apertura 2025 con el América, por culpa de las constantes lesiones que lo atormentaron de principio a fin. Pese a que se perdió la mayoría de encuentros, los aficionados tienen un motivo para ilusionarse de cara a la liguilla, dado que el histórico capitán lidera un ranking clave.

Según informó el sitio Statiskicks, Martin es el futbolista que más participaciones directas de gol (ya sea marcando o asistiendo) registró en las últimas cinco Liguillas de la Liga BBVA MX con 11. En dicha lista, lo siguen Alexis Vega, Sebastián Córdova y Germán Berterame, todos con nueve aportes.

Más allá de haber sido un mal torneo en lo personal, el Búfalo podrá volver a contar con minutos en la Fase Final, instancia en la que ya demostró ser determinante. Es importante señalar que ya se consagró campeón de tres torneos Apertura y de un Clausura con América.

Instagram Henry Martin / @henrymartinm

La falta de minutos de Henry Martin previo a la Liguilla

A sus 32 años, el capitán del América apenas pudo participar de tres partidos en el Apertura 2025 y gozó únicamente del 7% de los minutos, según datos de Transfermarkt. La lesión más grave para él se produjo en un entrenamiento posterior al Clásico de Clásicos, cuando sufrió un esguince en su rodilla izquierda que lo marginó definitivamente de la Fase Regular.

A la espera del inicio de la Liguilla, son más las dudas que las certezas respecto al capitán azulcrema. Si bien todo indica que estará disponible para enfrentar a Rayados de Monterrey en los cuartos de final, la falta de ritmo y minutos en cancha podrían jugarle una mala pasada.

¡Así se jugará la Fase Final! 🏆



Quedaron definidos los duelos del #PlayIn y los primeros cruces de Cuartos de Final del #AP25. ⚔️#LaLigaDeLaAfición✨ #LaFiestaDeLaAfición pic.twitter.com/9bnb18llWM — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 10, 2025

André Jardine sabe lo determinante que su capitán puede ser en esta instancia decisiva, pero es posible que no quiera arriesgarse a exigirlo demasiado tan pronto. Además, las Águilas saben que cuentan con la ventaja de definir la serie como locales y que el empate global los favorece, por lo que podrían resguardar a Martin.