Henry Martín sería prescindible en el América y podría quedarse sin Clausura 2026 con las Águilas por esta razón

Henry Martín supo ser uno de los delanteros más letales del Club América hace un par de años atrás. Sin embargo, durante este 2025, el experimentado goleador se convirtió en una de las ausencias de mayor peso para André Jardine y su cuerpo técnico debido a la gran cantidad de lesiones que padeció. Ante la incertidumbre de su estado físico, la directiva habría tomado una decisión que podría alejar al jugador de disputar el Clausura 2026 con los azulcremas.

El Club América está dispuesto a negociar a Henry Martín

De acuerdo a distintos reportes, los altos mandos del América habrían tomado la decisión de escuchar ofertas por Henry Martín. No obstante, la intención es aguardar por la postura del propio delantero: si continuar en Coapa o dar un paso al costado por su propia cuenta . Desde las Águilas respetarán la decisión del delantero, aunque reconocen que es muy difícil que regrese a su mejor estado de forma física.

América podría dejar ir a Henry Martín|Crédito: @ClubAmerica / X

Tanto la directiva como el cuerpo técnico del primer equipo asimilaron que el físico de Henry Martín ha dejado de responder a la alta exigencia. Difícilmente, el delantero de 33 años volverá a recuperar la versión arrolladora que lo llevó a lo más alto del futbol mexicano. Por esta razón, desde el América no pondrían trabas ante una posible salida, siempre y cuando el propio Martín haya tomado la decisión de buscar un nuevo equipo.

El equipo que intentaría recuperar el máximo nivel de Henry Martín

Varios equipos de la Liga BBVA MX han parado la oreja ante la situación que está viviendo el ex Xolos de Tijuana y, según reportes, Puebla sería uno de los interesados en conocer su situación. En este contexto, es posible que Henry Martín continúe su carrera fuera del América, aunque su deseo interno sería luchar por tener su revancha personal y regresar a ser titular bajo las órdenes de Jardine.

Los duros números de Henry Martín durante el Apertura 2025

Durante el último torneo, Martín no tuvo los minutos que esperaba y su participación fue prácticamente nula. En total, disputó 4 partidos durante el Apertura 2025: tres de fase regular y uno en la Liguilla. No sumó goles ni asistencias, repartidos en 117 minutos. Cabe destacar que durante el inicio del semestre participó en los 3 juegos del América durante la Leagues Cup 2025.