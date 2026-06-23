Henry Martín y los entrenamientos del Club América: el gran cambio que hizo Guillermo Almada

Club América ya está en pretemporada bajo el mando de Guillermo Almada, quien antes de firmar con el equipo puso en la mesa el nombre de 2 jugadores como posibles fichajes. El conjunto de Coapa viajó hasta Marbella, España, para ponerse a punto para el Apertura 2026 y fue Henry Martín quien habló acerca de los entrenamientos del uruguayo.

El capitán de las Águilas reconoció que la pretemporada ha sido intensa hasta el momento, sobre todo porque toca realizar triples sesiones de entrenamiento, ya que el principal objetivo de Almada es la intensidad, a fin de tener un equipo más dinámico durante el torneo venidero. Conoce cuál será el futuro de Henry con la llegada de Guillermo.

El delantero resaltó la intensidad de los entrenamientos.|Club América

“Han sido bastante intensos; hemos estado trabajando eso: la intensidad, la presión, fondo físico, [espacios] reducidos, la reacción a la pérdida de la pelota. Han sido trabajos muy buenos, en los cuales hay que sobreponer la cabeza, para poder seguir siempre con la misma intensidad y con las mismas ganas de recuperar el balón para no estar corriendo”, opinó el capitán en el canal de YouTube de la institución.

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En el aire, futuro de Henry Martín tras la llegada de Guillermo Almada

De acuerdo con diversas fuentes, Almada quiere que Henry se quede en el América, ya que es referente del club y su presencia pesa en el interior del vestidor. No obstante, en la última etapa con Jardine tuvo varias lesiones que lo dejaron sin jugar.

Pese al interés del cuerpo técnico por conservarlo, al yucateco solo le restan 6 meses de contrato con las Águilas y, aunque hay interés de renovarle, hasta el momento la directiva y el jugador no han llegado a un acuerdo.

A Martín no le queda más que seguir entrenando y estar en las mejores condiciones físicas, ya que es el delantero con más experiencia en el club, ya que abajo vienen pujando 2 jóvenes, a los que aún les falta experiencia.