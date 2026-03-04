La dura actualidad de Heriberto Jurado: de ser estrella en México a casi no jugar en Europa en 2026

Heriberto Jurado fue una de las promesas más emocionantes de la Liga BBVA MX. Desde muy joven, destacó jugando para los Rayos del Necaxa, habiendo disputado un total de 84 partidos como profesional en el futbol mexicano. Su rendimiento e interesante proyección provocaron que Círculo Brujas de Bélgica pagara 1,65 millones de euros por su traspaso a principios de 2025. Sin embargo, su actualidad es realmente desalentadora.

A lo largo de la temporada, Círculo Brujas disputó 27 jornadas de la Primera División del futbol belga. Jurado solamente participó en 4 de ellas. Como si fuese poco, el joven mexicano de 21 años no fue titular en ninguno de los partidos y acumula un total de 66 minutos jugados desde el comienzo de la temporada 2025-26. Un talento que se ha desperdiciado en Europa, al menos, hasta ahora.

Heriberto Jurado no juega en Europa|Crédito: Heriberto Jurado / IG

Jurado aún tiene tiempo de revertir la situación, ya que su contrato con el conjunto europeo es extenso. El vínculo expira el 30 de junio de 2028, por lo que aún tendrá poco más de dos años de contrato. Si bien es cierto que no es una de las primeras opciones en el Círculo Brujas, en su entorno no hablan de una posible salida o regreso a la Liga BBVA MX, por lo que su continuidad seguiría en pie.

Teniendo en cuenta todas las competiciones, Jurado disputó un total de 6 partidos con el equipo belga y solamente anotó un gol por copa. El extremo izquierdo se fue de México siendo una promesa interesante, pero hoy su presente es totalmente distinto al que imaginaba, tanto es así que su precio se vio afectado debido a la inactividad que sufrió durante este último tiempo.

El nuevo precio de Jurado en Europa

Cuando aún era jugador de Necaxa, Jurado estaba tasado en 2 millones de euros y con apenas 19 años de edad. En la actualidad, el número cambio y su ficha tiene un precio de solo 800 mil euros, de acuerdo a los números ofrecidos por Transfermarkt, sitio especializado en transferencias. La falta de minutos le pasó factura al joven mexicano, quien tampoco es seguido de cerca por la Selección Mexicana.

