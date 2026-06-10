El hermano de una figura de España que jugará el Mundial 2026 para otra selección

La oficialización de las plantillas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ expuso una de las particularidades más llamativas del futbol de selecciones a nivel internacional. En esta ocasión, España y Ghana son los protagonistas. El caso de la familia Williams volvió a capturar la atención de todos debido a la dualidad de banderas que representarán en la justa mundialista: Nico jugará para España y su hermano mayor, Iñaki vestirá los colores de Ghana.

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Mientras el delantero menor del clan consolidó su jerarquía en el frente de ataque del seleccionado absoluto de España, su hermano mayor optó por jugar en el Seleccionado de Ghana, ya que hace tiempo logró validar sus vínculos de ascendencia con el país de origen de sus padres. De esta forma, ambos hermanos hasta podrían enfrentarse durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Cabe destacar que España integra el Grupo H junto a Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde, mientras que Ghana comparte el Grupo L con Inglaterra, Croacia y Panamá.

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Otros hermanos que jugarán la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Más allá del caso de los hermanos Williams, esta edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tiene más de una particularidad respecto a los parentescos, ya que tendrá a 3 pares de hermanos jugando juntos para el mismo país y otros 4 que lo jugarán por separado, incluyendo aquí el caso de Iñaki y Nico. A continuación, repasamos cada uno:

Hermanos que compartirán selección



Leandro Bacuna (Curazao) / Juninho Bacuna (Curazao)

Theo Hernández (Francia) / Lucas Hernández (Francia)

Laros Duarte (Cabo Verde) / Deroy Duarte (Cabo Verde)

Hermanos que jugará en distintas selecciones



Harry Souttar (Australia) / John Souttar (Escocia)

Désiré Doué (Francia) / Guéla Doué (Costa de Marfil)

Nico Williams (España) / Iñaki Williams (Ghana)

Brian Brobbey (Países Bajos) / Derrick Luckassen (Ghana)

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