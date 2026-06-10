Juega en Brasil y difícilmente sea titular, pero ya se imagina haciendo un gol en la final

La Selección de Brasil llegará a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como una de las principales candidatas al título y, aunque gran parte de la atención se concentra en figuras como Neymar, Vinicius Jr., Rodrygo o Raphinha, existe un futbolista que ya imagina un momento muy particular en el partido más importante del torneo. Se trata de Luiz Henrique, delantero que ha ganado presencia dentro del equipo nacional y que admitió que todos los días visualiza una jugada que podría cambiar la historia de su carrera.

En una entrevista con O Globo, el atacante reveló que tiene un ritual que repite diariamente frente al espejo. Luiz Henrique aseguró que cada mañana se dice a sí mismo que marcará el gol que le dará a Brasil el campeonato de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Incluso fue más allá y explicó que ya imagina cómo será la jugada que terminará con el balón dentro de la portería durante una hipotética final.

Se espera un buen desempeño de Brasil para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y Luiz Henrique busca destacarse |Credito: @CBF_Futebol / X

Luiz Henrique sueña con ser el héroe de Brasil

El futbolista explicó que esta práctica nació a partir del trabajo que realiza con un mentor especializado en concentración y preparación mental. Según contó, el objetivo es mantener la confianza y llegar preparado para cualquier oportunidad que pueda presentarse durante el torneo. Aunque todavía no conoce quién podría ser el rival ni las circunstancias del encuentro, aseguró que tiene muy clara la forma en la que anotaría ese gol decisivo.

Actualmente, Luiz Henrique no aparece como uno de los candidatos naturales para liderar el ataque brasileño, pero sus recientes actuaciones le han permitido mantenerse dentro de las convocatorias y ganar terreno en la consideración del cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti. La lesión de algunos compañeros también ha abierto la posibilidad de que pueda sumar más minutos durante la competencia.

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El delantero también destacó que cada vez que viste la camiseta de Brasil intenta disfrutar el momento como cuando jugaba futbol con sus amigos durante la infancia. Esa tranquilidad, aseguró, le permite desenvolverse con naturalidad dentro del campo y mostrar su mejor versión cuando recibe una oportunidad.

A pocas horas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Henrique mantiene intacta una ilusión que repite diariamente. El atacante sabe que no parte como una de las máximas figuras del plantel, pero su confianza permanece intacta. Mientras Brasil afina detalles para el torneo, él sigue imaginando la misma escena: recibir el balón, definir frente al arco y convertirse en el autor del gol que entregue una nueva estrella a la Canarinha.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se podrá disfrutar a través de TV Azteca, que transmitirá 32 partidos completamente EN VIVO y GRATIS, incluida la gran final del torneo. Los aficionados podrán seguir los encuentros más importantes de la justa mundialista junto al equipo encabezado por Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero, David Medrano e Inés Sainz.

Además de los partidos de la fase de grupos, TV Azteca llevará a su audiencia encuentros de dieciseisavos de final, octavos de final, cuartos de final, semifinales y la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.