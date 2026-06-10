Ubicación EXACTA de las megapantallas que CDMX tendrá para ver el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solo se vivirá dentro del Estadio Ciudad de México. La CDMX prepara una fiesta repartida en diferentes alcaldías para que miles de aficionados puedan ver los partidos en espacios públicos, gratuitos y con pantallas gigantes.

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó que habrá 17 festivales futboleros durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, con actividades culturales, deportivas, gastronómicas y transmisión de partidos. La intención es clara: que la capital mexicana se convierta en una gran tribuna durante el torneo más esperado por los fanáticos.

El México Countdwon Concert promete ser muy atractivo|IA Gemini

¿Dónde estarán las megapantallas para ver la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en CDMX?

De acuerdo con la información oficial, las sedes estarán distribuidas en diferentes puntos de la Ciudad de México. Algunas operarán durante todo el torneo, mientras que otras transmitirán partidos de la Selección Mexicana y encuentros destacados.

Estas son las ubicaciones confirmadas:



Parque de la Bombilla, en Álvaro Obregón

Parque Tezozómoc, en Azcapotzalco

Deportivo Hermanos Galeana, en Gustavo A. Madero

Parque de las Américas, en Benito Juárez

Parque de la Consolación, en Coyoacán

Deportivo San Mateo Atenco, en Cuajimalpa

Plaza Garibaldi, en Cuauhtémoc

Campos Revolución, en Gustavo A. Madero

Deportivo Leandro Valle, en Iztacalco

Utopía Meyehualco, en Iztapalapa

Central de Abasto, en Iztapalapa

Unidad Independencia, en La Magdalena Contreras

Parque Cri-Cri, en Miguel Hidalgo

Deportivo San Francisco Tecoxpa, en Milpa Alta

Deportivo Tláhuac, en Tláhuac

Utopía Deportiva Eduardo Molina, en Venustiano Carranza

Deportivo Xochimilco, en Xochimilco

Con esta distribución, prácticamente todas las zonas de la capital tendrán un punto cercano para seguir la actividad del Copa Mundial de la FIFA 2026™ sin necesidad de comprar boleto para el estadio.

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¿Qué partidos se podrán ver en las megapantallas de CDMX?

La Jefatura de Gobierno informó que siete sedes operarán durante los 39 días del torneo y transmitirán los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En las otras 11 sedes se proyectarán partidos de la Selección Mexicana y algunos de los encuentros más importantes de la competencia.

Esto significa que no todas las pantallas tendrán la misma programación. Por eso, la recomendación para los aficionados será revisar la cartelera oficial de cada sede antes de acudir, especialmente en días con varios partidos o cruces decisivos.

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🔎 Consulta las sedes donde se transmitirán los encuentros deportivos del #Mundial2026 y disfruta cada partido con tu familia y amigos. 🙌🏼



Números de emergencia y atención: 🚨

☎️ 911

📱 App… pic.twitter.com/LXOgvp1YjT — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 8, 2026

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.