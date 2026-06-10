Sigue siendo el GOAT: nuevos récords de Lionel Messi previo al Mundial 2026

A pesar de que tiene 38 años y juega en una liga de segundo orden como lo es la Major League Soccer (MLS), Lionel Messi sigue demostrando que arribará a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para buscar el bicampeonato. Ya consiguió la hazaña en Qatar 2022, pero el astro argentino parece redoblar la apuesta: sus números recientes reflejan que la edad y el salir de Europa no le han pasado factura.

La Selección de Argentina viene de golear por 3-0 a Islandia en su último juego amistoso de preparación previo a la justa mundialista. Si bien es cierto que Messi no fue titular, ingresó en el segundo tiempo y anotó un gol, además de generar la jugada de la tercera anotación de su equipo. Con este rendimiento, el futbolista de Inter Miami no hizo más que revalidar su presente magnífico en 2026.

Lionel Messi en la Selección Argentina|X: Argentina

Los números de Messi en 2026: así llega a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Desde que comenzó el año, el ‘10’ de la ‘Albiceleste’ suma 20 partidos jugados tomando en cuenta tanto clubes como su selección nacional. Sus números siguen siendo impresionantes, ya que acumula 22 participaciones de gol hasta la fecha. Esto quiere decir que ‘Leo’ Messi llegará al certamen internacional con un promedio mayor de un gol o asistencia por partido, listo para ir en busca de su segunda Copa del Mundo.

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Todas las participaciones directas de gol de Messi en 2026

Doblete vs. Orlando City

Gol vs. DC United

Gol vs. Nashville SC

Gol vs. Zambia

Gol vs. Austin FC

Doblete vs. Colorado Rapids

Gol y asistencia vs. Orlando City

Gol y dos asistencias vs. Toronto FC

Doblete y asistencia vs. Cincinnati FC

Gol y asistencia vs. Portland Timbers

Dos asistencias vs. Philadelphia Union

Gol vs. Islandia

Messi suma 22 participaciones directas de gol en 20 partidos durante el 2026|Crédito: @Argentina / X

El nuevo récord de Messi con Argentina previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El duelo contra Islandia no fue solo el último amistoso previo al inicio de la justa mundialista, ya que para Messi significó haber roto un nuevo récord con la Selección de Argentina.

Resulta que su gol contra el conjunto nórdico tuvo un valor agregado: le permitió al ‘10’ convertirse en el jugador más veterano en marcar un tanto con la ‘Albiceleste’ en toda su historia.

A los 38 años, 11 meses y 14 días, el oriundo de Rosario le permitió superar al histórico Ángel Labruna, quien había anotado su último gol con Argentina el 22 de septiembre de 1957, cuando tenía 38 años, 9 meses y 8 días.

Our guide, always 𝑳𝒆𝒐 🇦🇷🤩 pic.twitter.com/GM1vjFJBRC — Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) June 10, 2026

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.