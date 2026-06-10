Los mejores jerseys del Mundial 2026: el lugar que ocupó México en el ranking

La cuenta regresiva terminó y la Selección Mexicana se encuentra a horas de inaugurar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Mientras la atención de los aficionados está puesta en el debut del equipo dirigido por Javier Aguirre, los jerseys que utilizará el conjunto nacional durante el torneo también han dado de qué hablar, pues lograron destacar en distintos rankings internacionales publicados previo al arranque de la competencia.

México presentará tres uniformes distintos durante la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El tradicional jersey verde será utilizado en el encuentro inaugural, mientras que las versiones negra y blanca aparecerán en los siguientes compromisos del Grupo A. La propuesta llamó la atención por combinar elementos modernos con referencias a la identidad mexicana, algo que fue bien recibido tanto por especialistas en diseño deportivo como por aficionados.

Los tres jerseys oficiales de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: @miseleccionmx / X

El lugar que ocupó México entre los mejores jerseys del Mundial 2026

The New York Times ubicó a México en el puesto 17 entre las 48 selecciones participantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en una clasificación dedicada a los mejores jerseys del torneo. El uniforme verde de la Selección Mexicana fue uno de los más destacados gracias a sus detalles gráficos, la combinación de colores y los elementos inspirados en la identidad cultural del país que fueron incorporados en su diseño.

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Los jerseys alternativos tampoco pasaron desapercibidos en los portales. La versión negra con detalles tricolor y el uniforme blanco fueron señalados como algunas de las propuestas más llamativas. Ahora, la expectativa de los aficionados está centrada en que la Selección Mexicana pueda trasladar esa buena impresión al terreno de juego. Con el debut frente a Sudáfrica cada vez más cerca, el equipo nacional buscará comenzar con el pie derecho su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

Los aficionados podrán disfrutar totalmente EN VIVO y GRATIS de los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a través de TV Azteca. La cobertura incluirá encuentros de la fase de grupos, rondas eliminatorias, semifinales y la gran final del torneo con el estilo y análisis que caracterizan a Azteca Deportes.

