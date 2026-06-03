La hermosa vista que tendrá el Estadio Monterrey para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

México buscará dejar una gran impresión al mundo tras afianzarse como uno de los anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El Estadio Monterrey es una de las cartas fuertes del país en las que se recibirán partidos importantes del certamen internacional, por lo que nuevas reacciones dentro de redes sociales mostraron la impresión que se han llevado por el recinto regiomontano.

One of the most spectacular stadium views in the world, Estadio BBVA, Monterrey, Mexico. pic.twitter.com/dqo9kkOjqm — DaVinci (@BiancoDavinci) June 2, 2026

El Estadio Monterrey contará con una de las vistas más hermosas del evento, específicamente en la zona en donde se puede ver de manera privilegiada el famoso Cerro de la Silla, uno de los sitios naturales más emblemáticos del estado de Nuevo León. El paisaje destaca no sólo por ser una área protegida natural, sino porque es uno de los símbolos culturales más importantes del lugar. Cabe mencionar que el recinto recibirá a selecciones como recibirá a selecciones como Japón, Suecia y Túnez.





|Getty Images

¿En qué zona puedo ver la hermosa vista del Estadio Monterrey, sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Hay dos zonas privilegiadas dentro del Estadio Monterrey en donde puedes contar con el espectacular escenario. El primero puede ser desde la Cabecera Norte, detrás de la portería, mientras que el segundo es en Zona Alta, específicamente de norte a centro para que pueda contar con la vista del Cerro de la Silla.

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De acuerdo al sitio oficial del Club Monterrey, la construcción del recinto tuvo un costo de 200 millones de dólares, por lo que desde sus orígenes se constituyó como uno de los estadios de vanguardia dentro del país, contando con una pequeña remodelación en palcos que le terminó por alistarse ante la FIFA como uno de los escenarios donde veremos una Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El estadio regiomontano contará con cuatro partidos del evento mundialista. El debut será el encuentro entre Suecia y Túnez el 14 de junio, Túnez ante Japón el 20 de junio y Sudáfrica contra Corea del Sur en 24 de junio. El último partido será en los dieciseisavos de final entre el primer lugar del Grupo F y el segundo del Grupo A el día 29 de junio.

