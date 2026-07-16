¡Confirman! Técnico campeón de la Copa Sudamericana es el elegido para dirigir al Atlas

El argentino Hernán Crespo se convertirá en el nuevo director técnico del Atlas de Guadalajara para el torneo Apertura 2026. De acuerdo con información adelantada por el periodista especializado en fichajes, César Luis Merlo, las negociaciones entre la directiva rojinegra y el estratega argentino se concretaron de forma exitosa con un acuerdo que lo ligará a la institución tapatía por los próximos dos años.

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¿Por qué salió Diego Cocca del Atlas?

La llegada de Crespo representa el primer gran golpe de autoridad de la nueva administración del conjunto del Atlas. Este cambio de timón llega inmediatamente después de la polémica y sorpresiva salida de Diego Martín Cocca, el histórico timonel bicampeón de los Rojinegros que no logró concretar un acuerdo con la nueva directiva para extender su permanencia.

A pesar de que existían pláticas avanzadas y un acuerdo de palabra previo, las negociaciones se rompieron abruptamente a escasos días del silbatazo inicial del torneo. Cocca se despidió del plantel asegurando que su salida fue injustificada, mientras que la dirigencia aceleró la búsqueda de un perfil internacional de primer nivel, encontrando en "Valdanito" al líder ideal para encabezar este ambicioso proyecto.

¿Cuáles son los principales logros de Hernán Crespo con técnico?

Crespo arriba a la madriguera de los Zorros con una sólida reputación como entrenador. El mítico exdelantero de la Selección Argentina inició como técnico con el equipo italiano de Modena, para después dirigir al conjunto de Banfield del futbol argentino en el 2019.

Hernán presume el título de la Copa Sudamericana 2019-20 con Defensa y Justicia. consiguió la Liga de Campeones de Asia (AFC) obtenida recientemente al frente del Al-Ain de los Emiratos Árabes Unidos. su último equipo que dirigió fue el Sao Paulo.

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¿Cuándo debuta el Atlas en el Apertura 2026?

La premura del calendario obligará a un relevo institucional estratégico:

Debut del Atlas en el Apertura 2026: Los Rojinegros se miden este viernes 17 de julio ante León en la Jornada 1.

Los Rojinegros se miden este ante en la Jornada 1. El banquillo provisional: Para este primer compromiso, el director técnico interino Omar Flores asumirá el mando del equipo en la cancha.

¿Cuándo debutaría Hernán Crespo con el Atlas?

El debut de Hernán Crespo en el banquillo del Atlas se dará formalmente en la Jornada 2, cuando los Zorros visiten a Santos Laguna el próximo sábado 25 de julio de 2026.

