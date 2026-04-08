¿Provocación o burla? El polémico gesto de Heung-Min Son tras vacunar a Cruz Azul (VIDEO)

Más allá del contundente marcador de 3-0 del conjunto de Los Angeles FC (LAFC) a La Máquina de Cruz Azul en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf, las redes sociales han estallado tras la viralización de un video que muestra el polémico festejo de la estrella surcoreana, Heung-Min Son, tras anotar el primer gol del encuentro.

En las imágenes, captadas desde las gradas del BMO Stadium, se observa a "Sonaldo" celebrar haciendo una seña con la mano que no cayó nada bien en el entorno cementero. Antes de abrazar a sus compañeros, el exdelantero del Tottenham movió los dedos de su mano en forma de que los jugadores y aficionados de La Máquina estuvieron hablando mucho antes de este duelo.

¿Un mensaje directo de Heung-Min Son a los jugadores de Cruz Azul?

El gesto ha sido interpretado por muchos como una respuesta no grata. "Son es un caballero, pero en la cancha también sabe responder a la presión", señalaron fuentes cercanas al club estadounidense. Sin embargo, para la afición celeste, la acción fue vista como una falta de respeto innecesaria.

La polémica no termina ahí. Este desplante añade una capa extra de picante a lo que vendrá en el verano. Cabe recordar que Heung-Min Son liderará a la Selección de Corea del Sur cuando se enfrente a la Selección Mexicana el próximo 18 de junio en el Estadio Akron, como parte de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

TE PUEDE INTERESAR:



Por ahora, Cruz Azul deberá enfocarse en la misión casi imposible de remontar el 3-0 en el duelo de vuelta, mientras el video de Son sigue acumulando millones de reproducciones, sirviendo como el primer gran "round" de una rivalidad que podría trasladarse de los clubes a las selecciones nacionales en apenas un par de meses.

