¡Llévele, llévele! La WWE pone a la venta la mercancía oficial de Rey Fénix

El pasado viernes 4 de abril del 2025, Rey Fénix tuvo su esperado debut en WWE al tener su primera pelea ante Nathan Frazer en Smack Down. El mexicano tuvo su debut soñado al lograr llevarse la victoria. Fénix no tuvo una pelea fácil pues se enfrentó ante Frazer que se caracteriza por ser ágil, fuerte y con una estatura 1.78 metros.

Con el debut de Rey Fénix, las redes sociales se llenaron de comentarios positivos de los aficionados por el nivel que mostró el mexicano. Con su llegada a la WWE, la empresa no tardó en poner a la venta su mercancía oficial de Rey Fénix para que los seguidores puedan adquirirla.

Por el momento, son tres productos los que pueden encontrar de Rey Fénix en la página oficial de la WWE . Se trata de dos playeras negras con estampado de Fénix y su característica mascara.

Las playeras tienen un costo de 34.99 dólares, aproximadamente 700 pesos mexicanos. Por otra parte, la mascara de Rey Fénix esta en un valor de 74.99 dólares, lo que es un poco más de 1500 pesos mexicanos.

Con la llegada de Fénix a la WWE, se espera que pueda darse a conocer más el peleador mexicano. En su primera pelea en WWE, logró mostrar su calidad en las cuerdas y haciendo sus característicos movimientos en el ring, que le generaba dudas a los aficionados de si WWE le iba a permitir mantener esa esencia.

That Rey Fenix move is nasty

Surprise WWE gave it the green light. pic.twitter.com/xcXvuJ0nv5

— Ace Humphreys 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🦢 (@Ace109610) April 5, 2025