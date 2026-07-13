Historial de duelos entre Mbappé vs Lamine Yamal, ¿quién ganó más veces?

La inminente semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Francia y España ha puesto el foco en el enfrentamiento estelar entre Kylian Mbappé y Lamine Yamal. Este choque, considerado por muchos como una final adelantada, revive una rivalidad que comenzó a gestarse desde la Champions League 2023/2024.

Desde aquel primer cruce entre el PSG de Mbappé y el Barcelona de Yamal, la historia ha sido ampliamente favorable para el joven español. Hasta la fecha, se han visto las caras en 10 ocasiones oficiales, con un balance de 8 victorias para Yamal frente a solo 2 triunfos de Mbappé, sin registros de empates.

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Dominio en clubes y selecciones:

Clubes: El Barcelona de Lamine ha impuesto condiciones sobre el Real Madrid de Mbappé con 5 victorias blaugranas por 1 merengue. En estos duelos, Yamal registra 3 goles y 2 asistencias, mientras que el astro francés suma 5 tantos.

Selecciones: España también ha prevalecido. Además de la semifinal de la Eurocopa 2024, ambos se midieron en la UEFA Nations League 2025 (5-4 para España), un partido donde Yamal brilló con un doblete frente al gol de Mbappé.

Resumen del historial de enfrentamientos:

Champions League 23/24: PSG 2-3 Barcelona / Barcelona 1-4 PSG

Euro 2024: España 2-1 Francia

La Liga 24/25: ReAl Madrid 0-4 Barcelona / Barcelona 4-3 Real Madrid

Supercopa España 24/25: Real Madrid 2-5 Barcelona

Copa del Rey 24/25: Barcelona 3-2 Real Madrid

Nations League 2025: España 5-4 Francia

La Liga 25/26: Real Madrid 2-1 Barcelona

Supercopa España 25/26: Barcelona 3-2 Real Madrid

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