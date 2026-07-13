Juegos de la Jornada 1 de la Liga BBVA MX con los que se estrena el Apertura 2026

La espera ha terminado. Tras vivir una histórica Copa Mundial de la FIFA 2026™ donde vimos partidos que quedarán marcados en la historia del deporte, la Liga BBVA MX se prepara para retomar su actividad habitual con el arranque del Torneo Apertura 2026. Este torneo llega con mucha historia que contar con el regreso del Atlante a primera división y un Cruz Azul que buscará el bicampeonato de la mano de Joel "Huiqui".

El regreso de un histórico

La Jornada 1, programada del 16 al 18 de julio, marca un inicio vibrante con duelos que captarán todas las miradas. La actividad comenzará este jueves 16 en el Estadio Victoria, donde los Rayos del Necaxa recibirán al recién retornado Atlante, en un choque que marca el nostálgico regreso de los "Potros de Hierro" a la máxima categoría. Más tarde, los Xolos de Tijuana buscarán imponer su localía en el Estadio Caliente ante los siempre competitivos Tigres de la UANL.

OFICIAL: Atlante enfrentará al UNITED en Estados Unidos previo al Apertura 2026|Instagram @atlantefc

El viernes 17 continuará con tres enfrentamientos clave: el Atlético de San Luis se medirá ante el actual campeón, Cruz Azul, en el Estadio Libertad Financiera, mientras que León recibirá al Atlas y los Bravos de Juárez serán anfitriones frente al Puebla.

Un arranque bajo el reflector mundialistaEl sábado 18 cerrará la fecha con cuatro encuentros de alto calibre. La cartelera incluye el enfrentamiento entre Pumas y Pachuca en Ciudad Universitaria, seguido por el duelo de Rayados de Monterrey contra Santos Laguna. Posteriormente, las Chivas del Guadalajara debutarán en casa frente al Toluca, dejando para el cierre estelar el choque entre Querétaro y el Club América en el Estadio Corregidora.

Es importante destacar que, debido a la coincidencia con la gran final de la Copa del Mundo, el calendario ha sido diseñado estratégicamente para evitar partidos en domingo, permitiendo que la afición enfoque toda su atención en el desenlace mundialista antes de sumergirse de lleno en la intensidad y los objetivos de la Liga MX.

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