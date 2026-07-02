Historial de Inglaterra jugando en ciudades de gran altitud durante Mundiales: cómo le ha ido

México ya conoce a su rival para los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La Selección Mexicana se medirá ante Inglaterra el próximo domingo 5 de julio en el Estadio Azteca, un escenario que históricamente ha representado una ventaja para los equipos acostumbrados a competir en condiciones de gran altitud.

Más allá del poderío futbolístico del conjunto inglés, existe un dato que ha llamado la atención en las horas previas al encuentro. A lo largo de los últimos Mundiales, Inglaterra no ha conseguido resultados destacados cuando ha disputado partidos importantes en ciudades ubicadas por encima del nivel del mar.

Inglaterra

El historial de Inglaterra en ciudades de gran altitud

Aunque Inglaterra alcanzó las semifinales en Rusia 2018 y fue cuartofinalista en Qatar 2022, ambos torneos se desarrollaron prácticamente al nivel del mar, sin que la altitud representara un factor relevante.

En cambio, cuando los ingleses han jugado en escenarios más elevados, los resultados no siempre han sido positivos. Uno de los casos más recordados ocurrió en Sudáfrica 2010, cuando fueron eliminados por Alemania en Bloemfontein, ciudad situada a aproximadamente 1,400 metros sobre el nivel del mar.

También en Brasil 2014 quedaron eliminados en la fase de grupos tras disputar encuentros en ciudades con altitudes cercanas a los 800 y 900 metros. Ahora el desafío será aún mayor, ya que el Estadio Azteca se encuentra a unos 2,240 metros sobre el nivel del mar, una de las sedes más altas utilizadas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La Selección Mexicana llega motivada después de eliminar a Ecuador y buscará aprovechar las condiciones del inmueble para intentar dar una de las grandes sorpresas del torneo.

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Incluso figuras de Inglaterra han reconocido la dificultad del compromiso. El capitán Harry Kane aseguró que enfrentar a México en su casa será uno de los retos más complicados de la competencia.

Por su parte, Declan Rice calificó el duelo en el Estadio Azteca como uno de los escenarios más especiales que puede ofrecer el futbol internacional. El partido entre México e Inglaterra se disputará el domingo 5 de julio a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Azteca.

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