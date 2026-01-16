Revelan imágenes INÉDITAS de Sergio “Checo” Pérez manejando el monoplaza de Cadillac en la Fórmula 1 (VIDEO)

Sergio “Checo” Pérez fue el encargado de realizar este viernes 16 de enero de 2026 el primer recorrido en pista del monoplaza de Cadillac, durante un shakedown llevado a cabo en el circuito de Silverstone.

El piloto mexicano se convirtió así en el primer conductor en manejar un Fórmula 1 fabricado por Cadillac, en una jornada que marcó el estreno del chasis del equipo estadounidense en condiciones reales, luego de que en pruebas anteriores se utilizaran autos de generaciones pasadas.

La sesión también representó la primera aparición en pista del motor Ferrari con las nuevas especificaciones de 2026 montado en el coche de Cadillac, como parte del nuevo reglamento técnico que entrará en vigor esta temporada.

El trabajo realizado correspondió a un filming day, con kilometraje limitado, enfocado en la revisión de sistemas, funcionamiento general y recopilación de material audiovisual, sin objetivos de rendimiento.

En el garaje estuvieron presentes Valtteri Bottas y el piloto reserva Zhou Guanyu, quienes acompañaron el inicio de actividades del equipo en pista. Cadillac continuará su preparación con pruebas privadas en el Circuit de Barcelona-Catalunya a finales de enero, antes de presentar la decoración oficial del monoplaza el próximo 8 de febrero durante el Super Bowl.

¿Cuándo es el regreso oficial de Checo a F1?

“Checo” marcará su regreso oficial a la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Australia, primera carrera de la temporada 2026. El piloto mexicano volverá a competir en la máxima categoría tras su incorporación al proyecto de escudería estadounidense, con el que debutará en carrera en el circuito de Melbourne y dicho por el, será el inicio de su última aventura en el máximo nivel del automovilismo.