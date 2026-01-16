Red Bull y Ford presentan el RB22 para la temporada 2026 de la Fórmula 1

Red Bull Racing presentó de manera oficial su temporada 2026 en un evento que marcó el inicio de una nueva etapa para la escudería, enmarcada por el cambio de reglamento técnico de la Fórmula 1 y su asociación con Ford como proveedor de unidades de potencia.

La presentación se llevó a cabo en la Michigan Central Station de Detroit, Estados Unidos, sede elegida como homenaje al nuevo socio motorista de la escudería. Durante el evento se dio a conocer el RB22, el monoplaza con el que Red Bull competirá en la temporada 2026 y que se convierte en el primero en la historia del equipo en contar con una unidad de potencia desarrollada internamente por Red Bull Ford Powertrains.

Uno de los elementos más visibles fue el cambio en la imagen del auto, Red Bull dejó atrás el acabado mate utilizado en años recientes y regresó a un acabado brillante, similar al de su debut en 2005. El diseño incorpora una base blanca con el objetivo de resaltar los colores tradicionales del equipo y el logotipo bajo la iluminación. En el mismo evento se presentó la nueva línea de merchandising, que apuesta por un tono de azul más intenso y detalles gráficos con la palabra Red Bull.

En cuanto a la alineación de pilotos, la escudería confirmó a Max Verstappen como piloto principal para 2026, acompañado por Isack Hadjar, joven piloto francés proveniente de la academia de Red Bull y del equipo hermano, quien ocupará el segundo asiento.

El nuevo reglamento técnico de la Fórmula 1 para 2026

Con el inicio de 2026, la Fórmula 1 implementa el cambio de reglamento más profundo desde 2014, el cual definirá las características de los monoplazas que comenzarán a rodar en los test de pretemporada en menos de un mes.

El eje central del reglamento es la nueva unidad de potencia, qunque se mantiene el motor V6 turbo de 1.6 litros, la distribución de la potencia cambia de forma significativa. A partir de esta temporada, el rendimiento se reparte de manera equitativa:

Aproximadamente 540 caballos de fuerza provienen del motor de combustión y cerca de 470 caballos del sistema eléctrico, con un MGU-K casi tres veces más potente que el anterior. Además, se elimina el MGU-H, componente que recuperaba energía de los gases de escape, y se introduce el uso de combustible 100 % sostenible, diseñado para no añadir CO2 a la atmósfera.

La aerodinámica activa, reemplaza al sistema DRS

Los monoplazas ahora operan con dos configuraciones: el Modo Z, utilizado en curvas para generar mayor carga aerodinámica, y el Modo X, empleado en rectas para reducir la resistencia al aire y aumentar la velocidad punta mediante el aplanamiento de los alerones delantero y trasero.

En sustitución del DRS también se incorpora un nuevo sistema de adelantamiento, conocido como Manual Override, este mecanismo permite al piloto que persigue desplegar mayor potencia eléctrica durante más tiempo en recta, mientras que el coche que va delante reduce su aporte eléctrico antes, generando una diferencia de velocidad que favorece los rebases.

Los autos son 20 centímetros más cortos, 10 centímetros más estrechos y aproximadamente 30 kilogramos más ligeros, con un peso mínimo cercano a los 768 kg.

Con estos cambios, la Fórmula 1 entra en una nueva etapa técnica en la que los monoplazas priorizan la eficiencia energética, la velocidad en recta y una conducción más exigente para los pilotos.

