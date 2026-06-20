El récord que Países Bajos acaba de ROMPER con su victoria vs Suecia: se lo arrebató a la Brasil de Pelé

Con una imponente victoria de 5-1 ante Suecia en Houston, la selección de Países Bajos alcanzó la mítica cifra de 14 partidos consecutivos sin perder en el torneo. Con este resultado, la "Naranja Mecánica" superó de manera oficial la histórica racha de 13 encuentros invictos que ostentaba el legendario Brasil de Pelé entre los Mundiales de 1958 y 1962.

Países Bajos 5-1 Suecia 🔥 | RESUMEN EXPRESS | Highlights | La Copa Mundial de la FIFA 2026™

La última vez que el conjunto neerlandés perdió en el tiempo regular o extra de una fiesta mundialista fue el lejano 11 de julio de Sudáfrica 2010, cuando cayeron en la prórroga de la gran final ante España. Desde entonces, pasaron invictos por Brasil 2014, Qatar 2022 ( Hay que recordar que para Rusia 2018 no clasificó) y ahora consolidan su hegemonía en esta Copa Mundial de la FIFA 2026T™. Cabe recordar que, para las agencias de estadísticas de la FIFA, las eliminaciones en tandas de penales (como las sufridas ante Argentina en 2014 y 2022) se contabilizan oficialmente como empates, manteniendo viva una racha que hoy los eleva al Olimpo en solitario.

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¿Cuáles son los 14 partidos sin derrotas de Países Bajos?

A continuación, repasamos la impresionante lista de 14 partidos consecutivos en los que Países Bajos se ha mantenido invicto, construyendo el récord más largo de todos los tiempos en la historia del torneo:

Brasil 2014

1. Países Bajos 5-1 España (Fase de Grupos)

Países Bajos 5-1 España (Fase de Grupos) 2. Países Bajos 3-2 Australia (Fase de Grupos)

Países Bajos 3-2 Australia (Fase de Grupos) 3. Países Bajos 2-0 Chile (Fase de Grupos)

Países Bajos 2-0 Chile (Fase de Grupos) 4. Países Bajos 2-1 México (Octavos de Final)

Países Bajos 2-1 México (Octavos de Final) 5. Países Bajos 0-0 Costa Rica (Cuartos de Final - Avanzó Países Bajos en penales)

Países Bajos 0-0 Costa Rica (Cuartos de Final - Avanzó Países Bajos en penales) 6. Países Bajos 0-0 Argentina (Semifinal - Avanzó Argentina en penales)

Países Bajos 0-0 Argentina (Semifinal - Avanzó Argentina en penales) 7. Países Bajos 3-0 Brasil (Partido por el Tercer Lugar)

Qatar 2022

8. Países Bajos 2-0 Senegal (Fase de Grupos)

Países Bajos 2-0 Senegal (Fase de Grupos) 9. Países Bajos 1-1 Ecuador (Fase de Grupos)

Países Bajos 1-1 Ecuador (Fase de Grupos) 10. Países Bajos 2-0 Qatar (Fase de Grupos)

Países Bajos 2-0 Qatar (Fase de Grupos) 11. Países Bajos 3-1 Estados Unidos (Octavos de Final)

Países Bajos 3-1 Estados Unidos (Octavos de Final) 12. Países Bajos 2-2 Argentina (Cuartos de Final - Avanzó Argentina en penales)

México, Estados Unidos y Canadá 2026

13. Países Bajos 2-2 Japón (Fase de Grupos)

Países Bajos 2-2 Japón (Fase de Grupos) 14. Países Bajos 5-1 Suecia (Fase de Grupos)

Mientras que la legendaria Brasil de Pelé logró coronarse bicampeona del mundo durante su racha (Suecia 58 y Chile 62), la escuadra de Países Bajos ha edificado este imponente récord sin poder levantar todavía el ansiado trofeo.

