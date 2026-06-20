ÚLTIMA HORA: El segundo equipo ELIMINADO del Mundial 2026

Luego de los partidos de este viernes 19 de junio, ya hay dos equipos eliminados de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En primera instancia, Haití ha quedado fuera tras perder en la Fecha 2 ante Brasil a pesar de que les resta un juego de la Fase de Grupos frente a Marruecos. Ahora, la Selección de Turquía tampoco tiene posibilidades de avanzar a la Fase Eliminatoria pese a que les resta el encuentro de la Jornada 3 contra Estados Unidos, uno de los países anfitriones del certamen internacional.

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Dirigidos por Vincenzo Montella, el cuadro de Europa Oriental no pudo sumar puntos ante Paraguay en la cancha del Estadio Bahía de San Francisco. Perdiendo 1-0 con un solitario gol de Matías Galarza a los 64 segundos del inicio del encuentro, la Selección de Turquía liderada por Arda Güler es el segundo cuadro nacional eliminado de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Y es que a pesar de que los turcos aspiran a sumar tres puntos en la Fecha 3 contra Estados Unidos, a Turquía ya no le alcanza para meterse en el tercer puesto del Grupo D, pues el criterio de desempate para este torneo es el enfrentamiento directo, es decir, en caso de que Turquía y otro equipo registren tres unidades, el equipo de Vincenzo Montella no puede avanzar a la siguiente ronda debido a los resultados de enfrentamiento directo ante Australia y 'Los Guaraníes'.

Partidos de la Jornada 3 en el Grupo D

Para la Jornada 3 de la Fase de Grupos, Turquía se mide a Estados Unidos el jueves 25 de junio en la cancha del Estadio Los Ángeles. Por su parte, Australia y Paraguay se miden ese mismo día en el Estadio Bahía de San Francisco, ambos partidos a disputarse a las 20:00 horas.

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