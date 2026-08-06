HISTÓRICO: México está en la cima del medallero de los Juegos Centroamericanos 2026

México la revienta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, ya que en un hecho histórico está en la cima del medallero con 311 preseas hasta el momento de redactar esta nota; es decir, la tarde de este miércoles 5 de agosto. En espera de que en los próximos días sume más en las diferentes especialidades, como en futbol, disciplina en que las selecciones femenil y varonil quieren amarrar una medalla.

A falta de 3 días para que concluya el evento deportivo, la delegación mexicana se posiciona como la ganadora hasta el momento del medallero. No obstante, le sigue un país que le quiere arrebatar dicha distinción, como lo es Colombia, aunque está muy lejos de superarlo, ya que actualmente suma 202 medallas.

En tan solo 1 día, México ganó 24 medallas. El martes cerró con 277 y este miércoles 5 de agosto suma 311.|Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Los 5 países con más medallas en los Juegos Centroamericanos 2026

Tal parece que México se llevará los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, ya que a su más próximo rival le lleva 109 medallas, por lo que se ve complicado que lo puedan superar a falta de 3 días de que concluya uno de los eventos deportivos más importantes de la región.



México: 139 oros, 90 platas y 82 bronces (311 preseas) Colombia: 68 oros, 75 platas y 58 bronces (202 medallas) Cuba: 38 oros, 33 platas y 39 bronces (110 medallas) Venezuela: 24 oros, 48 platas y 74 bronces (146 medallas) República Dominicana: 24 oros, 20 platas y 51 bronces (95 medallas).

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El país que marcha último en los Centroamericanos 2026

Si bien México siempre es de los países que lidera los Centroamericanos y está en la pelea del medallero de los Juegos Olímpicos, hay un país que es todo lo contrario, ya que ocupa el último puesto de las 32 naciones que participan en el evento deportivo. San Vicente y las Granadinas es el país que ocupa el último puesto al solo ganar una medalla de bronce en atletismo.