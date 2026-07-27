ÚLTIMA HORA: Así va el medallero en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 hoy domingo 26 de julio

Terminó la actividad de este domingo 26 de julio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, por lo que ya quedó actualizada la clasificación del medallero general. México continúa demostrando su dominio en la justa regional y se mantiene como la gran potencia del certamen, ampliando su ventaja sobre el resto de las delegaciones gracias a una destacada cosecha de preseas.

Tras una nueva jornada de competencias, la delegación mexicana sigue encabezando la clasificación con un total de 43 medallas, producto de 16 oros, 15 platas y 12 bronces, una cifra que le permite conservar el primer lugar con una diferencia considerable sobre sus más cercanos perseguidores.

Colombia se mantiene en el segundo puesto con 19 preseas, mientras que Cuba completa el podio con 14 medallas. Venezuela y República Dominicana también continúan dentro de los primeros cinco lugares, en una pelea muy cerrada por escalar posiciones conforme avanzan las competencias.

Top 10 del medallero | Domingo 26 de julio

México: 43 medallas (16 oros, 15 platas y 12 bronces)

Colombia: 19 medallas (6 oros, 8 platas y 5 bronces)

Cuba: 14 medallas (6 oros, 2 platas y 6 bronces)

Venezuela: 17 medallas (4 oros, 5 platas y 8 bronces)

República Dominicana: 13 medallas (3 oros, 2 platas y 8 bronces)

Guatemala: 11 medallas (2 oros, 4 platas y 5 bronces)

Puerto Rico: 11 medallas (2 oros, 2 platas y 7 bronces)

El Salvador: 7 medallas (2 oros, 1 plata y 4 bronces)

Costa Rica: 4 medallas (1 oro, 2 platas y 1 bronce)

Panamá: 2 medallas (1 oro y 1 bronce)

De esta manera, México continúa instalado en la cima del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, consolidándose como la delegación más exitosa hasta el momento. Con 43 preseas en total, los atletas mexicanos mantienen una amplia ventaja sobre sus rivales y buscarán seguir incrementando su cosecha en las próximas jornadas para afianzarse como el país más ganador de la competencia regional.

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