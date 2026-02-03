El histórico precio de Raphael Veiga que hizo que todos quedaran en shock

Aunque se supo que Club América dejó ir casi gratis a un jugador que hoy es MVP en Argentina , todo parece alegría para la afición americanista tras la confirmación del fichaje de Raphael Veiga. Finalmente el brasileño dejó atrás las complicaciones del pasaporte comunitario y ha sido presentado como refuerzo de las Águilas. En su mejor momento tuvo un precio altísimo.

Mientras nadie puede creer lo que le dijo André Jardine a Álvaro Fidalgo tras su salida , ahora el entrenador tiene el refuerzo que tanto quería, su compatriota de Brasil, Veiga. El mediapunta llega procedente desde Palmeiras, donde ha sido ídolo indiscutido, con goles, títulos y un legado imborrable. De hecho, llegó a valer hasta 18 millones de euros como precio histórico.

Raphael Veiga y un valor de mercado altísimo

De acuerdo a Transfermarkt, su valor fue en ascenso hasta marzo de 2024, cuadruplicándose hasta 18 millones de euros en apenas 3 años (valía 4.5 md€ en 2021). Luego, a partir de diciembre de 2024 su precio fue decreciendo hasta que en la actualidad vale 10 millones de la moneda europea.

TE PUEDE INTERESAR:



Los mensajes para Raphael Veiga tras su traspaso de Palmeiras a Club América

“¡Bienvenido al Club América, Raphael Veiga! #VeigaEsÁguila”, expresó el conjunto azulcrema en sus redes sociales, acompañando el mensaje con emojis de la bandera de Brasil y del ave característica.

En tanto, Veiga fue presentado con un video con mucho humor. “Hey André (Jardine) tranquilo, soy yo. Yo soy Raphael Veiga y ya soy americanista”, dice el futbolista brasileño mientras usa la playera del Club América, sonríe y se señala el pecho.

Asimismo, su ex club lo despidió y aseguró que se trata de un préstamo que culmina el 31 de diciembre de este 2026. “Leyenda, multicampeón y fiel representante de la Familia Palmeiras en la cancha, Raphael Veiga se marcha a México cedido hasta el final de esta temporada. ¡Nos vemos pronto, Veiguinha!”, expresaron en redes sociales.

Olê, olê, olê, olá... 🎶💚



Ídolo, multicampeão e verdadeiro representante da #FamíliaPalmeiras dentro das quatro linhas, Raphael Veiga segue rumo ao México por empréstimo até o fim desta temporada. Até logo, Veiguinha! pic.twitter.com/INevnpWP1D — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 3, 2026

Raphael Veiga: a préstamo con opción de compra

A pesar de que Palmeiras lo anunció como una cesión, Raphael Veiga jugará cedido en América hasta diciembre de 2026 pero el conjunto americanista tiene una opción de compra definitiva de 6 millones de dólares más, que se suman al millón y medio de dólares que ya se abonó por el préstamo.

Por otro lado, distintos reportes sostienen que las Águilas también se hacen cargo del 100% del salario del futbolista, que ronda los 2.7 millones de dólares. Esperan que el mediapunta de 30 años sea tan ídolo en América como lo fue en Palmeiras.