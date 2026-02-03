El histórico precio de Raphael Veiga que hizo que todos quedaran en shock

logo deportes horizontal
El mediapunta brasileño de 30 años arribó a las Águilas a préstamo hasta fines de 2026

Escrito por:  Diego Gonzalez | DR

Aunque se supo que Club América dejó ir casi gratis a un jugador que hoy es MVP en Argentina , todo parece alegría para la afición americanista tras la confirmación del fichaje de Raphael Veiga. Finalmente el brasileño dejó atrás las complicaciones del pasaporte comunitario y ha sido presentado como refuerzo de las Águilas. En su mejor momento tuvo un precio altísimo.

Mientras nadie puede creer lo que le dijo André Jardine a Álvaro Fidalgo tras su salida , ahora el entrenador tiene el refuerzo que tanto quería, su compatriota de Brasil, Veiga. El mediapunta llega procedente desde Palmeiras, donde ha sido ídolo indiscutido, con goles, títulos y un legado imborrable. De hecho, llegó a valer hasta 18 millones de euros como precio histórico.

Raphael Veiga y un valor de mercado altísimo

De acuerdo a Transfermarkt, su valor fue en ascenso hasta marzo de 2024, cuadruplicándose hasta 18 millones de euros en apenas 3 años (valía 4.5 md€ en 2021). Luego, a partir de diciembre de 2024 su precio fue decreciendo hasta que en la actualidad vale 10 millones de la moneda europea.

Los mensajes para Raphael Veiga tras su traspaso de Palmeiras a Club América

“¡Bienvenido al Club América, Raphael Veiga! #VeigaEsÁguila”, expresó el conjunto azulcrema en sus redes sociales, acompañando el mensaje con emojis de la bandera de Brasil y del ave característica.

En tanto, Veiga fue presentado con un video con mucho humor. “Hey André (Jardine) tranquilo, soy yo. Yo soy Raphael Veiga y ya soy americanista”, dice el futbolista brasileño mientras usa la playera del Club América, sonríe y se señala el pecho.

Asimismo, su ex club lo despidió y aseguró que se trata de un préstamo que culmina el 31 de diciembre de este 2026. “Leyenda, multicampeón y fiel representante de la Familia Palmeiras en la cancha, Raphael Veiga se marcha a México cedido hasta el final de esta temporada. ¡Nos vemos pronto, Veiguinha!”, expresaron en redes sociales.

Raphael Veiga: a préstamo con opción de compra

A pesar de que Palmeiras lo anunció como una cesión, Raphael Veiga jugará cedido en América hasta diciembre de 2026 pero el conjunto americanista tiene una opción de compra definitiva de 6 millones de dólares más, que se suman al millón y medio de dólares que ya se abonó por el préstamo.

Por otro lado, distintos reportes sostienen que las Águilas también se hacen cargo del 100% del salario del futbolista, que ronda los 2.7 millones de dólares. Esperan que el mediapunta de 30 años sea tan ídolo en América como lo fue en Palmeiras.

Club América