Nadie puede creer el mensaje de André Jardine para Álvaro Fidalgo tras salir del Club América

Álvaro Fidalgo puso punto final a su etapa con el Club América luego de 5 años en la institución y ahora buscará cumplir su sueño de debutar en la Primera División de La Liga de España con Real Betis . El mediocampista acudió a las instalaciones para despedirse de sus compañeros, trabajadores y cuerpo técnico, comandado por André Jardine, quien le dio un emotivo mensaje que nadie puede creer.

En su día de despedida, el brasileño le dio unas palabras a Fidalgo con la voz entrecortada, pues él fue pieza indispensable en su esquema para llegar a 4 finales consecutivas y conseguir un tricampeonato de la Liga BBVA MX. Jardine, quien adelantó el refuerzo que tendrá el equipo para el próximo partido , aseveró que Álvaro ya es un histórico de las Águilas.

El nacionalizado mexicano llegó a México como un completo desconocido y ahora se va como un referente del club de Coapa.|Club América

“Tú fuiste la cara de este equipo, no es fácil ser un histórico de este club, tal vez tú no tienes la noción de que escribiste la historia en este club para siempre. Siempre que visitemos el Azteca [Estadio Banorte] tú vas a tener una parte importante, esto no es poca cosa”, fueron las palabras de André al hoy naturalizado mexicano.

La historia del “Maguito” en el Club América

El canterano del Real Madrid arribó al futbol mexicano de una manera nunca antes vista, ya que llegó a préstamo en febrero de 2021, cuando todavía el mundo estaba alerta por la contingencia de la pandemia por la COVID-19, por lo que no hubo tumultos de aficionados a su llegada al aeropuerto.

Álvaro llegó a México como un completo desconocido y se va como un consagrado, pues en 5 años con el conjunto de Coapa conquistó un tricampeonato de la Liga BBVA MX y ahora es naturalizado mexicano, por lo que tiene la oportunidad de representar a la Selección Nacional en caso de que él lo desee.

De acuerdo con la plataforma BeSoccer, el ahora refuerzo del Real Betis marcó 22 goles y dio 25 asistencias en 229 partidos, de los cuales 205 fueron como titular en los 5 años que estuvo con el América, club que le dio su primera oportunidad de jugar en Primera División.