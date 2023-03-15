El histórico regreso del Liverpool ante el Milan en Champions League

Han pasado casi 18 años desde aquel histórico regreso del Liverpool ante el Milan para coronarse en la final de la UEFA Champions League. Un partido que se dio en Estambul, Turquía, en donde justamente volverá a albergar la final del torneo más importante a nivel de clubes.

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Todo se remonta el 25 de mayo del 2005, cuando los Reds y los Rossoneros llegaron a la disputa por el título en el Estadio Olímpico Atatürk con dos plantillas plagadas de estrellas y dirigidas por grandes entrenadores como Rafael Benítez y Carlo Ancelotti, respectivamente.

Durante el primer tiempo fue un vendaval del conjunto italiano que logró anotar en tres ocasiones producto de Paolo Maldini y un doblete de Hernán Crespo antes del descanso que parecía definitivo.

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Sin embargo, el equipo que nunca camina solo respondió pronto en el segundo tiempo con los tantos de Steven Gerrard y Vladimir Smicer para en los minutos finales lograr el empate 3-3 gracias a Xabi Alonso para mandar el duelo a los tiempos extra.

En la prórroga ya no se movió el marcador y en los penaltis el Liverpool se llevó la victoria 3-2 ante el Milan para consumar la mayor remontada en la historia de las finales de la Champions League y además uno de los partidos más memorables de todos los tiempos. De hecho es conocido como el “Milagro de Estambul” por lo improbable que parecía.

Curiosamente los Rossoneros tuvieron su revancha dos años después derrotando 2-1 a los Reds en una final de la misma competición y levantar la tan ansiada “orejona” que se les negó en Turquía.

Mientras que en la temporada pasada de la UCL coincidieron en el Grupo B en donde se midieron dos veces con un par de triunfos para los ingleses.

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Actualmente en esta edición de la Champions había una remota posibilidad de que ambos clubes volvieran a verse las caras en Estambul, luego de que avanzaron a los octavos de final respectivamente.

Si bien el Milan ya está en cuartos de final luego de eliminar al Tottenham, el Liverpool tendría que hacer otra remontada milagrosa ante el Real Madrid para mantener al menos cierta esperanza de que puedan llegar hasta la última instancia y revivir esta rivalidad.