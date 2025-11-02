¡HISTÓRICO! Yoshinobu Yamamoto recibe el MVP de la Serie Mundial 2025

Con una actuación histórica, Yoshinobu Yamamoto se llevó el MVP de la Serie Mundial 2025, donde los Dodgers vencieron a los Blue Jays en siete juegos. Con tres apariciones en el montículo (dos como abridor y una como relevista), el japonés demostró carácter, control y dominio en una de las Series Mundiales más cardiacas de la historia.

Los Ángeles Dodgers vencieron 5-4 a los Toronto Blue Jays en un épico y decisivo Juego 7 que se extendió hasta la undécima entrada, coronando a los angelinos bicampeones de la Serie Mundial 2025. El encuentro estuvo marcado por una dramática remontada de los Dodgers, que se inicio en la novena entrada gracias a un jonrón solitario del inesperado héroe Miguel Rojas, empatando el marcador 4-4 y forzando las entradas extras.

Finalmente, la victoria fue asegurada por el estelar pitcheo de Yoshinobu Yamamoto, quien, entrando como relevista con solo un día de descanso, lanzó las últimas 2 entradas sin permitir carrera con una calma y control que lo caracteriza, sellando el triunfo y una actuación histórica que le valió el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie Mundial.

Momentos destacados de Yamamoto:

Juego 2: Lanzó un juego completo ( 9 innings ), siendo el primer lanzador en lograrlo en Serie Mundial desde 2015.



Juego 7: Apenas 24 horas después de abrir el Juego 6 con 96 lanzamientos, entró como relevista de emergencia en el Juego 7 (el juego decisivo) para lanzar los últimos 2 innings sin permitir carrera, asegurando la victoria.

He started Game 6, then he finished Game 7 🤯



YOSHINOBU YAMAMOTO IS THE #WORLDSERIES MVP! pic.twitter.com/3ZFUaDCF8k — MLB Network (@MLBNetwork) November 2, 2025

Con el bicampeonato obtenido, los Dodgers entraron a una lista selectiva de solo 15 rachas históricas de equipos repitiendo la hazaña de ganar en años consecutivos. Con ello, rompieron una sequía de 25 años sin que un equipo lograra ganar la Serie Mundial de manera consecutiva, siendo los New York Yankees quienes ganaron tres títulos consecutivos en 1998, 1999 y 2000.

El valor y la trascendencia de esta actuación fueron reconocidos por el manager de los Dodgers, Dave Roberts, quien al levantar el trofeo del Comisionado, nombró al lanzador japonés el “GOAT”. Con este título, los Dodgers suman un total de 9 Series Mundiales en su historia.

