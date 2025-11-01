deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Home Run Azteca
Nota

Los Ángeles Dodgers vs Toronto Blue Jays: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY sábado 1 de noviembre, Juego 7 de la Serie Mundial 2025; marcador online y por internet del partido de los Azulejos y que define al campeón de las Grandes Ligas de la MLB

El Clásico de Otoño 2025 llega a su partido decisivo. Desde Toronto, los Dodgers de Los Ángeles buscan el bicampeonato de la MLB, pero enfrente tienen a unos Blue Jays encendidos, que regresan a la escena principal 32 años después.

Los Ángeles Dodgers vs Toronto Blue Jays.jpg
Juego 1 Serie Mundial 2025
Sebastian Cortés
Home Run Azteca
Compartir

Luego del dramático triunfo en el Juego 6 que se definió con un doble play con una brillante jugada de Kiké Hernández , los Dodgers de Los Ángeles se miden vs los Toronto Blue Jays en el Juego 7 de la Serie Mundial para definir al campeón de las Grandes Ligas de la MLB, en un partido crucial. Los detalles del partido los podrás disfrutar en vivo y gratis, a través de Azteca Deportes.

Los Dodgers van con todo en este partido, por lo que Dave Roberts mandará a la loma al japonés Shohei Ohtani, el beisbolista más dominante de la actualidad. Mientras que la novena canadiense abrirán el juego con Max Scherzer, un especialista en este tipo de partidos en su pasado con novenas como los Washington Nationals.

Los Angeles Dodgers
Toronto Blue Jays
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Sebastian Cortés

Te Recomendamos

Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista: Salvador Escobar Nuevo presidente de Liga Arco Mexicana del Pacífico
DEPORTVXPRESS.jpg
Home Run Azteca
MVP Marmolejos, pitcher Contreras y el manager Lorenzo Bundy | Serie del Rey LMB 2025 DEPORTV
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Santiago Harp en la Serie del Rey 2025 | Visión escarlata tras el título 18 de Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Don Alfredo Harp en la Serie del Rey 2025 | El legado detrás del título 18 de Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Horacio de la Vega habla sobre el futuro de la LMB | Serie del Rey 2025 y legado escarlata
Thumbnail
Home Run Azteca
Carlos Sepúlveda: ‘Este título es para la afición’ | Entrevista en la Serie del Rey 2025
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Allen Córdoba en la Serie del Rey 2025 | El héroe del bicampeonato con Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Julián Ornelas y su mamá hablan tras el título 18 | Serie del Rey 2025 con alma escarlata
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Haper Gamboa en la Serie del Rey 2025 | El capitán bicampeón habla claro
TOP5HRUNMINIS2 (3).jpg
Home Run Azteca
Alejandra Orozco lanza la primera bola y habla del beisbol mexicano | Serie del Rey 2025
×
×