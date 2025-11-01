Los Ángeles Dodgers vs Toronto Blue Jays: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY sábado 1 de noviembre, Juego 7 de la Serie Mundial 2025; marcador online y por internet del partido de los Azulejos y que define al campeón de las Grandes Ligas de la MLB
El Clásico de Otoño 2025 llega a su partido decisivo. Desde Toronto, los Dodgers de Los Ángeles buscan el bicampeonato de la MLB, pero enfrente tienen a unos Blue Jays encendidos, que regresan a la escena principal 32 años después.
Luego del dramático triunfo en el Juego 6 que se definió con un doble play con una brillante jugada de Kiké Hernández , los Dodgers de Los Ángeles se miden vs los Toronto Blue Jays en el Juego 7 de la Serie Mundial para definir al campeón de las Grandes Ligas de la MLB, en un partido crucial. Los detalles del partido los podrás disfrutar en vivo y gratis, a través de Azteca Deportes.
Los Dodgers van con todo en este partido, por lo que Dave Roberts mandará a la loma al japonés Shohei Ohtani, el beisbolista más dominante de la actualidad. Mientras que la novena canadiense abrirán el juego con Max Scherzer, un especialista en este tipo de partidos en su pasado con novenas como los Washington Nationals.
