OFICIAL: Cuerpo técnico de la Selección Mexicana se FORMÓ y trabajó en Manchester City, Betis, Bayer Leverkusen, Chile y Egipto

La Selección Mexicana anunció oficialmente al cuerpo técnico que acompañará a Rafael Márquez para el ciclo del Mundial 2030. Y entre la trayectoria que tienen personajes como Andrés Guardado y Juan Manuel Lillo, se encuentra haber trabajado con equipo y selecciones top en el mundo, como el Manchester City, Bayer Leverkusen y las selecciones de Egipto y Japón.

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Además de que tienen experiencia formando a entrenadores o, acompañándolos en su cuerpo técnico, y que luego se convirtieron en técnicos de equipos como el Real Madrid o Barcelona, como es el caso de Vidal Paloma, quien ayudó a la formación de entrenadores como Xabi Alonso y Xavi Hernández, quienes tuvieron paso como DT del primer equipo de merengues y culés, respectivamente.

¿Quiénes son los integrantes del cuerpo técnico de la selección mexicana y Rafa Márquez?

Son cinco integrantes del cuerpo técnico que acompañarán a Rafael Márquez al mando de la Selección Mexicana en el ciclo mundialista rumbo al Mundial 2030, que se realizará en Paraguay, Uruguay, Argentina, Portugal, España y Marruecos. Estos son:



Andrés Guardado

Juan Manuel Lillo

Vidal Paloma

Xabier Mancisidor

Pol Llorente

Guardado ha tenido experiencia como jugador en el Real Betis, Bayer Leverkusen y PSV. Ésta será su primera experiencia como parte de un cuerpo técnico, luego de que recientemente anunciara su retiro como jugador profesional con el León.

Lillo, por su parte, tiene experiencia como parte del cuerpo técnico del Manchester City cuando trabajó con Pep Guardiola. Además, ya conoce México, debido a que anteriormente fue el técnico de Dorados cuando el club sinaloense estaba en Primera División. Ahí, coincidió también con Guardiola.

Vidal Paloma es docente de la Real Federación de Futbol Español y, según palabras de la Selección Mexicana, "participó en la formación de entrenadores de élite como Xabi Alonso, Xavi Hernández, Álvaro Arbeloa y Fernando Torres".

Mancisidor ha hecho toda su carrera en el futbol español. Fue portero profesional de equipos como Alavés y Mallora y ya como entrenador de arqueros tuvo un paso en el Real Madrid, cuando Manuel Pellegrini era técnico del cuadro blanco.

Mientras que Pol Llorente fue preparador físico de las selecciones de Egipto y Japón, cuando Javier Aguirre era el timonel de ambos combinados.

¿Cuándo debuta Rafael Márquez con la Selección Mexicana?

Rafael Márquez debutará con la Selección Mexicana el próximo 26 de septiembre en Estados Unidos. El partido será vs Colombia, pero no podrán contar con los seleccionados de Europa, luego de que el partido no se desarrolle en fecha FIFA.