ÚLTIMA HORA: Selección Mexicana anuncia llegada de Andrés Guardado y de todo el cuerpo técnico

Andrés Guardado, uno de los jugadores históricos del futbol Azteca, llega a las filas de la Selección Mexicana para formar parte del Cuerpo Técnico del entrenador Rafael Márquez de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2030 que se disputará en Marruecos, España y Portugal.

A través de sus redes sociales, el conjunto Azteca anunció la llegada de todos los elementos que acompañarán a Márquez en el camino hacia una próxima Copa del Mundo, luego de una etapa exitosa de Javier Aguirre que condujo al combinado hasta los octavos de final en el Mundial 2026, siendo eliminados por Inglaterra, potencia a nivel global que llegó hasta las semifinales del certamen.

Nueva etapa, mismo sentimiento 💚.



Ellos integran el experimentado Cuerpo Técnico de la Selección Nacional de México bajo el mando de nuestro DT, Rafael Márquez. 🇲🇽



El camino hacia el 2030 continúa. 🛣️.



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"La Selección Nacional de México da a conocer el cuerpo técnico que Rafael Márquez conformó y encabezará durante su etapa al frente del equipo nacional y que estará integrado por: Juan Manuel Lillo, Andrés Guardado y Vidal Paloma como auxiliares técnicos; Xabier Mancisidor como entrenador de porteros y Pol Lorente como preparador físico", informó la Selección Mexicana en su sitio web oficial.

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¿Quiénes son los nuevos auxiliares técnicos de Rafael Márquez con la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana destacó que los nuevos elementos del cuerpo técnico de Rafael Márquez cuentan con gran experiencia en parte de las mejores ligas y competencias del mundo como lo son la Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A y Champions League.

Andrés Guardado : "El Principito" es uno de los jugadores históricos de la Selección Nacional, con participación en cinco mundiales, gol en Brasil 2014 y más de 500 partidos en Europa, además, fue capitán del conjunto Azteca y tiene el récord de partidos con el seleccionado, jugando en 182 ocasiones. Además cuenta con experiencia siendo DT en el Real Betis sub-19.



: "El Principito" es uno de los jugadores históricos de la Selección Nacional, con participación en cinco mundiales, gol en Brasil 2014 y más de 500 partidos en Europa, además, fue capitán del conjunto Azteca y tiene el récord de partidos con el seleccionado, jugando en 182 ocasiones. Además cuenta con experiencia siendo DT en el Real Betis sub-19. Juan Manuel Lillo: Nacido en España, ha sido entrenador en LaLiga, en Colombia, Japón, China, Catar e incluso México con Dorados de Sinaloa, además, fue auxiliar de Pep Guardiola en el Manchester City.



Nacido en España, ha sido entrenador en LaLiga, en Colombia, Japón, China, Catar e incluso México con Dorados de Sinaloa, además, fue auxiliar de Pep Guardiola en el Manchester City. Vidal Paloma: Su carrera se ha basado en la formación de entrenadores, técnica, táctica y metodología, teniendo como alumnos destacados a Xavi Hernández y Xabi Alonso.



Su carrera se ha basado en la formación de entrenadores, técnica, táctica y metodología, teniendo como alumnos destacados a Xavi Hernández y Xabi Alonso. Xabier Mancisidor: Formó parte del Manchester City como especialista de porteros durante 13 temporadas, además, tuvo un paso por la Real Sociedad y formó parte del cuerpo técnico del Real Madrid durante la etapa de Manuel Pellegrini .



Formó parte del como especialista de porteros durante 13 temporadas, además, tuvo un paso por la Real Sociedad y formó parte del cuerpo técnico del durante la etapa de . Pol Lorente: Trabajó con el cuerpo técnico de Javier Aguirre en la Selección de Egipto, además trabajó con él en Leganés, Monterrey y Mallorca.

La Selección Mexicana anunció que en los próximos días, el cuerpo técnico será presentado ante afición y medios de comunicación.