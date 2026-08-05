La HORA EXACTA para ver Inter Miami de Lionel Messi vs Atletico de San Luis, por la Leagues Cup 2026

Inter Miami, con su gran figura el argentino Lionel Messi, inicia su camino en la Leagues Cup 2026 este miércoles 5 de agosto. El conjunto de Florida se enfrenta al Atlético de San Luis en las instalaciones del Nu Stadium, en lo que promete ser uno de los duelos más atractivos de la jornada inaugural del torneo binacional entre la Liga BBVA MX y la Major League Soccer (MLS).

Para que no te pierdas un solo detalle de la actividad del astro argentino ni de la escuadra potosina, a continuación te presentamos el desglose completo de los horarios oficiales de inicio según las distintas zonas geográficas e internacionales.

Horarios confirmados por país (Miércoles 5 de agosto)

México - 17:30 hrs (Tiempo del Centro - CDMX)

Estados Unidos - 19:30 horas (Tiempo del Este)

Estados Unidos - 18:30 horas (Tiempo del Centro)

Estados Unidos - 16:30 horas (Tiempo del Pacífico)

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay - 20:30 horas

España - 1:30 horas (Jueves 6 de agosto)

¿Cómo llegan Inter Miami y Atlético de San Luis a las Leagues Cup?

El Inter Miami llega con la etiqueta de favorito indiscutible al encarar este compromiso con una plantilla verdaderamente estelar. Encabezados por Lionel Messi y Luis Suárez en la línea de ataque, el cuadro de las Garzas ha fortalecido de manera notable su mediocampo con Casemiro y Rodrigo De Paul, aportando jerarquía y dinamismo.

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Por su parte, el Atlético de San Luis de Diego Mejía asume el reto con la firme intención de dar la gran sorpresa de la jornada. El cuadro potosino buscará replantear su estrategia para resistir los embates iniciales y hacer daño a través de la velocidad de sus extremos y transiciones rápidas en el contragolpe.

