HORA EXACTA para ver a Sergio ‘Checo’ Peréz en el Gran Premio de Japón en la temporada 2026 de F1

La emoción de la Fórmula 1 se traslada al icónico circuito de Suzuka con la parrilla de salida definida para el Gran Premio de Japón 2026, una carrera que promete intensidad desde la primera curva.

La clasificación dejó una de las mayores sorpresas de la temporada con el dominio absoluto de Mercedes, encabezado por el joven Andrea Kimi Antonelli, quien se quedó con la pole tras marcar un impresionante 1:28.778. A su lado partirá su compañero George Russell, consolidando un 1-2 que sacude el orden habitual de la parrilla.

McLaren se mantiene competitivo con Oscar Piastri y Lando Norris dentro del top 5. Sin embargo, el nombre que más llama la atención fuera de las primeras filas es el de Max Verstappen, quien partirá desde la undécima posición, lejos de la pelea directa por la punta.

Ahí aparece Sergio 'Checo' Pérez, quien largará desde la posición 19 tras una complicada clasificación con Cadillac. El mexicano quedó muy lejos del ritmo de los líderes, en una jornada donde simplemente no encontró balance ni velocidad.

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La carrera del Gran Premio de Japón se correrá en un horario nocturno para México:

Fecha: Sábado 28 de mrzo de 2026

Hora exacta: 23:00 horas (Centro de México)

Un reto desde la parte baja para Cadillac y 'Checo' Pérez

Partiendo desde la posición 19, Sergio 'Checo' Pérez tendrá que construir una carrera inteligente desde la primera vuelta. Suzuka es un circuito que exige precisión y castiga los errores, pero también ofrece oportunidades a través de la estrategia y la gestión de neumáticos.

Para el mexicano, el objetivo será claro: avanzar posiciones y, si las condiciones lo permiten, acercarse a la zona de puntos. La carrera representa una oportunidad para revertir un fin de semana complicado y demostrar su capacidad de respuesta ante la adversidad.

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