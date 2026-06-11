HORA EXACTA para ver el Corea del Sur vs Chequia, partido del grupo de México de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 TM ha comenzado con intensidad. Luego del vibrante triunfo de la Selección Mexicana frente a Sudáfrica en la cancha del Estadio Ciudad de México, las miradas y la tensión del Grupo A se trasladan inmediatamente al occidente del país.

EAhora, desde el majestuoso Estadio Guadalajara, dos escuadras con serias aspiraciones de trascender se ven las caras, Corea del Sur y la Selección de Chequia. Ambos combinados nacionales son plenamente conscientes de que arrancar con una victoria es una obligación imperativa si desean mantener intactas sus esperanzas de avanzar a la siguiente ronda de la justa mundialista y pelear por el liderato del sector tras el triunfo de México.

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HORA EXACTA del Corea del Sur vs Chequia Grupa Mundial 2026

Para los aficionados que no quieren perderse ningún detalle de este trascendental compromiso internacional, el balón comenzará a rodar en punto de las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

Las gradas del Estadio Guadalajara recibirá a los miles de fanáticos locales y extranjeros que se darán cita para vivir la máxima pasión del balompié.

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