Ni Quiñones ni Lira: el jugador de México más ovacionado en el Estadio CDMX

Gilberto Mora tuvo su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y, además de superar una serie de marcas que quedarán en la historia de la Selección Mexicana y del torneo, recibió una ovación que quedará en su cabeza por el resto de su vida. A pesar de que Julián Quiñones y Erik Lira fueron algunos de los mejores rendimientos de la Selección Mexicana dentro del Estadio Ciudad de México, el joven de 17 años se llevó todos los reflectores.

En el estreno del combinado azteca, logró comenzar el torneo con el pie derecho al vencer por 2-0 a Sudáfrica. El delantero Quiñones fue una de las figuras del encuentro habiendo anotado el primer gol de México, mientras que Lira fue quien lideró los hilos del equipo durante el tiempo que estuvo dentro del campo de juego. Sin embargo, las tribunas del Estadio CDMX se emocionaron con un solo nombre: Gilberto Mora.

El Estadio CDMX ovaciona a Gilberto Mora|Crédito: @miseleccionmx / X

Gilberto Mora es el jugador de México más ovacionado

En el minuto 66 de partido, el entrenador Javier Aguirre decidió refrescar la mitad de cancha de su equipo. Uno de los cambios que realizó fue el de Gilberto Mora en lugar de Álvaro Fidalgo y el Estadio Ciudad de México no dudó en romperse las manos con aplausos para ovacionar al joven mediocampista mexicano. Además de ser su primer partido en una Copa Mundial de la FIFA™, el jugador de Tijuana jamás olvidará el recibimiento que tuvo ante Sudáfrica.

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Cabe señalar que Mora marcó un día histórico para la Selección Mexicana. Con su ingreso ante los Bafana Bafana, se convirtió en el futbolista mexicano más joven en disputar un partido mundialista con 17 años y 240 días. El juvenil superó a Manuel Rosas, quien logró dicha hazaña en la edición de Uruguay 1930 con 18 años y 87 días. Además, se ubicó en el sexto lugar de la tabla entre los debutantes más jovenes en Mundiales.

Gilberto Mora|@gil_morita

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.