HORA EXACTA para ver el Chivas vs FC Dallas, Jornada 2 de la Legues Cup 2026

El PayPal Park de San José, California, será el escenario donde las Chivas de Guadalajara ponga a prueba su pulso competitivo en la Leagues Cup 2026. Este sábado 8 de agosto, el Rebaño Sagrado enfrentará al FC Dallas por la Jornada 2 de la fase de grupos, en un encuentro crucial para mantener vivas las aspiraciones de avanzar a los dieciseisavos de final.

Hora exacta del partido Chivas vs FC Dallas

El silbatazo inicial está programado para sonar a las 19:00 horas (Tiempo del Centro de México).

Tiempo del Pacífico (EE. UU. / México): 17:00 horas

17:00 horas Tiempo del Este (EE. UU.): 20:00 horas

¿Cómo les fue a Chivas y Dallas en la primera jornada?

El cuadro dirigido por Gabriel Milito llega a esta cita en la tercera posición del sector tras un amargo debut frente al Los Angeles FC. A pesar de dominar grandes lapsos del trámite y emparejar los cartones 1-1 con un golazo de Roberto "Piojo" Alvarado, Guadalajara no pudo reflejar su superioridad en el marcador y terminó cayendo 5-4 en una tanda de penales decidida en muerte súbita. Esa derrota desde los once pasos le otorgó a la escuadra angelina el punto extra, dejando a los tapatíos con únicamente 1 unidad.

En la acera opuesta, el FC Dallas arriba con la tranquilidad de haber cumplido con la tarea en su presentación. La escuadra texana superó con autoridad 2-0 a Querétaro con anotaciones de Santiago Moreno y Joaquín Valiente, instalándose en la parte alta del grupo con 3 puntos.

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¿Qué necesita Chivas y FC Dallas para avanzar?

Con la última fecha del grupo en el horizonte, el panorama para ambas instituciones se encuentra delimitado: