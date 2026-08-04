HORA EXACTA para ver el Tigres vs Real Salt Lake, juego de la jornada 1 de la Leagues Cup 2026

Esta tarde arranca la Leagues Cup con el partido entre el Columbus Crew y el atlas en punto de las 17:45, sin embargo, no será el único club mexicano que jugará HOY, de igual manera el Pachuca, Pumas, Juárez, Atlante y Tigres estará representando a la Liga BBVA MX durante la presente fecha.

Hora EXACTA para ver el partido de Tigres vs Real Salt Lake

El partido entre Tigres y el Real Salt Lake está programado para arrancar en punto de las 20:10 horas, pese a que en el formato el equipo local es Tigres, el partido se jugará en el America First Field que es la casa del Real Salt Lake en la MLS. Recuerda seguir todos los detalles y el minuto a minuto a través de la cobertura en nuestro sitio web.

¿Cómo llega Tigres a este partido?

Tigres llega con un rendimiento no positivo, se encuentra en la posición número 16 de la tabla general tras sumar dos derrotas y un ampate durante las primeras tres jornadas, además, se enfrentan con la ausencia de su ex-Director Técnico, Guido Pizarro. Pese a eso, Tigres no deja de ser uno de los principales candidatos para liderar en la Leagues Cup.

¿Cómo llega Real Salt Lake?

Por su parte, el Real Salt Lake se encuentra en la posición número 5 de la tabla de la Conferencia Oeste, después de 17 jornada suman ocho victorias, tres empates y seis derrotas; según transfermarkt el jugador más valioso que tienen en la plantilla es Diego Luna, valuado en 8 millones de euros el delantero con nacionalidad estadounidense y mexicana sería el jugador que podría representar más peligro para la escuadra felina.

Posterior a este encuentro Los Tigres tendrán que enfrentar al Minnesota en su segundo partido de fase de grupos y cerrarán al visitar al Whitecaps.

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